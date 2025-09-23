Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Θα διαπραγματευτώ με τον Ντόναλντ Τραμπ την απόκτηση των F-35

διεθνή

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Θα διαπραγματευτώ με τον Ντόναλντ Τραμπ την απόκτηση των F-35

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε ότι η Άγκυρα σκοπεύει να βάλει ξανά στο τραπέζι το ζήτημα της απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αυτή την εβδομάδα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Special Report» του Fox News, ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε αν αναμένει να υπάρξει εξέλιξη γύρω από το θέμα των F-35 μετά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, όπου την Πέμπτη θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του.

«Αυτή τη στιγμή πρόκειται να διαπραγματευτούμε ξανά το θέμα αυτό. Αναμένουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν επίσης ό,τι πρέπει να κάνουν – τόσο για τα F-35 όσο και για το ζήτημα των F-16 και την παραγωγή, συντήρηση κ.λπ. τους», τόνισε ο Ερντογάν.

Πηγή: Reuters

