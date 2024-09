Χεζμπολάχ: Ποιος είναι ο Χασέμ Σαφιεντίν, ξάδελφος και πιθανός αντικαταστάτης του Χασάν Νασράλα

Η δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, σε αεροπορικές επιθέσεις σε προάστιο της Βηρυτού, έχει προκαλέσει σοκ και αβεβαιότητα τόσο στη Λιβανέζικη κοινωνία όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε ότι ο Νασράλα, ο οποίος ηγήθηκε της οργάνωσης για 32 χρόνια, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιθέσεων της Παρασκευής. Αυτή η εξέλιξη αναγκάζει την οργάνωση να βρει νέο ηγέτη, σε μια περίοδο που είναι η πιο κρίσιμη που έχει βιώσει στην 42χρονη ιστορία της.

Ο Χάσεμ Σαφίεντιν, που, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, θεωρείται ο πιο πιθανός διάδοχος του Νασράλα, είναι ξάδελφος του αποθανόντος ηγέτη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δομή της Χεζμπολάχ. Ως επικεφαλής του εκτελεστικού συμβουλίου, με το χαρακτηριστικό του μαύρο τουρμπάνι, επιβλέπει τις πολιτικές υποθέσεις της οργάνωσης και είναι μέλος του Συμβουλίου Τζιχάντ, που είναι υπεύθυνο για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Σαφίεντιν γεννήθηκε το 1964 στον νότιο Λίβανο και έχει διατελέσει μέλος της Χεζμπολάχ από την ίδρυσή της το 1982.

Η εκπαίδευση του Σαφίεντιν περιλάμβανε σπουδές σε θρησκευτικές επιστήμες στην πόλη Κόμ του Ιράν, όπου συνάντησε τον Νασράλα. Από το 1994, όταν κλήθηκε να αναλάβει ρόλο στο εκτελεστικό συμβούλιο, έχει επιφορτιστεί με την ευθύνη για πολλές «ευαίσθητες υποθέσεις» της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των θεσμών και των οικονομικών της οργάνωσης.

Γνωστός για τη δημόσια παρουσία του και τις παθιασμένες ομιλίες του, ο Σαφίεντιν έχει αναφερθεί αρκετές φορές σε προηγούμενες επιτυχίες της Χεζμπολάχ κατά των ισραηλινών δυνάμεων, τονίζοντας ότι η οργάνωση είναι έτοιμη να θυσιαστεί για την υπεράσπιση της πατρίδας και των αδερφών τους στην Παλαιστίνη.

Σε μια πρόσφατη εκδήλωση στην Νταχίγια, το προπύργιο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, δήλωσε: «Η ιστορία μας, τα όπλα μας και οι πύραυλοί μας είναι μαζί σας», σε μια επίδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους μαχητές.

Σε ομιλία του στις 13 Ιουλίου, δήλωσε: «Αν το καθήκον μας, όπως είναι σήμερα, είναι να βρισκόμαστε στο νότο του Λιβάνου πολεμώντας αυτόν τον εχθρό και προσφέροντας τους μάρτυρές μας, είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε τα πάντα, πεπεισμένοι ότι ο Αλλάχ θα μας χαρίσει τη νίκη όπως έκανε το 2006».

Έχει επίσης εκφράσει ανοιχτά την κριτική του για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε απάντηση στην αμερικανική πίεση προς τη Χεζμπολάχ, δήλωσε το 2017: «Αυτή η ψυχικά διαταραγμένη, τρελή αμερικανική διοίκηση υπό την ηγεσία του Τραμπ δεν θα μπορέσει να βλάψει την αντίσταση», υποστηρίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες θα ενίσχυαν μόνο την αποφασιστικότητα της Χεζμπολάχ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει χαρακτηρίσει τον Σαφίεντιν «τρομοκράτη» από τότε και έχει προειδοποιήσει ότι οι ενέργειές του και οι δημόσιες δηλώσεις του ενδέχεται να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της βίας στην περιοχή.

Η εκλογή του Σαφίεντιν ως νέου ηγέτη της Χεζμπολάχ θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στις στρατηγικές της οργάνωσης και τη σχέση της με το Ιράν, καθώς είναι γνωστό ότι διατηρεί στενές σχέσεις με την Τεχεράνη. Οι δεσμοί του με την ιρανική ηγεσία, καθώς και οι οικογενειακοί του δεσμοί με τον πρώην διοικητή της ιρανικής αλ-Κουντς, Κασέμ Σουλεϊμανί, ενισχύουν τη θέση του στη Χεζμπολάχ.

⚡️Hezbollah may soon announce Hashem Safieddine as Secretary-General, succeeding Nasrallah, NYT reports.

Hashem Safieddine is a prominent figure within Hezbollah, currently serving as the head of the group's Executive Council.

He is also a cousin of Hassan Nasrallah.

