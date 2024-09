Ισραήλ: «Η εξόντωση του Νασράλα κάνει τον κόσμο πιο ασφαλή» λένε οι IDF – «Είμαστε δυνατοί και αποφασισμένοι» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «η εξουδετέρωση» του ηγέτη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, Χασάν Νασράλα, καθιστά τον κόσμο «πιο ασφαλή» και τόνισε ότι θα συνεχίσει να εξοντώνει άλλους ηγέτες του ένοπλου ισλαμιστικού κινήματος.

«Ο Νασράλα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς όλων των εποχών του κράτους του Ισραήλ (…) Η εξόντωσή του κάνει τον κόσμο πιο ασφαλή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, σε συνέντευξη Τύπου που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά, την επομένη του πλήγματος που κόστισε τη ζωή στον ηγέτη της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Hassan Nasrallah, the leader of an evil terrorist organization; the senior terrorists eliminated with him, and the central headquarters they were in, were legitimate military targets under international law. Nasrallah intentionally built Hezbollah’s central headquarters under… pic.twitter.com/8SaRT6YDmX



Ο Χαγκαρί δήλωσε επίσης πως το αρχηγείο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό όπου σκοτώθηκε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ σε ισραηλινό πλήγμα ήταν ένας νόμιμος στρατιωτικός στόχος.

Σε ξεχωριστή δήλωση, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, απευθύνθηκε στον λαό του Λιβάνου λέγοντας: «Δεν είμαστε σε πόλεμο εναντίον σας. Είναι καιρός για αλλαγή».

🗣️ Minister of Defense Yoav Gallant: “Israel has eliminated Hassan Nasrallah, the Hezbollah leader and murderer of thousands. He was a direct threat to Israelis and others. To our enemies: we are strong and determined. To our partners: our war is your war. To Lebanon: it’s time… pic.twitter.com/oxmQBhxgBM

