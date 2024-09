Χασάν Νασράλα: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του – Η υπόσχεση της Χεζμπολάχ για συνέχιση του «ιερού πολέμου» και το μήνυμα του Χαμενεΐ στο Ισραήλ

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, μετά την επιβεβαίωση ότι ο ηγέτης της, Σάγεντ Χασάν Νασράλα, σκοτώθηκε στην αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στην Βηρυτό την Παρασκευή. Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας τον θάνατο του Νασράλα.

«Ο Σάγεντ Χασάν Νασράλα ενώθηκε με τους μάρτυρες συντρόφους του (…) των οποίων οδήγησε το βήμα σχεδόν επί τριάντα χρόνια. Η ηγεσία της Χεζμπολάχ υπόσχεται στον ύψιστο, ιερότερο και πολυτιμότερο μάρτυρα στον δρόμο μας γεμάτο θυσίες και μάρτυρες να συνεχίσει τον τζιχάντ της (ιερό πόλεμο) στην αντιμετώπιση του εχθρού, την υποστήριξη της Γάζας και της Παλαιστίνης και την υπεράσπιση του Λιβάνου και του ακλόνητου και έντιμου λαού του», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η Χεζμπολάχ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολάχ Al Manar TV άρχισε να μεταδίδει στίχους από το Κοράνι μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Νασράλα.

