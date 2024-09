Νετανιάχου: «Αν μας χτυπήσετε, θα σας χτυπήσουμε και εμείς» – Η προειδοποίηση στο Ιράν και η ομιλία σε άδεια έδρανα

Την δική του εκδοχή για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή παρουσίασε στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ωστόσο όταν ανέβηκε στο βήμα, οι αντιπρόσωπoι των χωρών σηκώθηκαν και αποχώρησαν ομαδικά.

Ο Νετανιάχου μίλησε για τη διασυνοριακή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του περασμένου έτους και δήλωσε ότι το Ισραήλ αναγκάστηκε στη συνέχεια να αμυνθεί σε διάφορα μέτωπα.

Σε αυτά περιλαμβάνεται ο Λίβανος, από τον οποίο, όπως ισχυρίστηκε, η Χεζμπολάχ είχε εκτοξεύσει πάνω από 8.000 ρουκέτες στο Ισραήλ μετά τις 8 Οκτωβρίου 2024, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινούς να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Μετά από ημέρες επικρίσεων από ορισμένους περιφερειακούς και παγκόσμιους ηγέτες στη Γενική Συνέλευση για την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα που διαρκεί σχεδόν ένα χρόνο, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αισθάνθηκε υποχρεωμένος να έρθει στην Γενική Συνέλευση και να υπερασπιστεί τη χώρα του: “Η χώρα μου βρίσκεται σε πόλεμο, μάχεται για τη ζωή της, αλλά αφού άκουσα τα ψέματα και τις συκοφαντίες που διατυπώθηκαν εναντίον της χώρας μου από πολλούς από τους ομιλητές σε αυτό το βήμα, αποφάσισα να έρθω εδώ και να βάλω τα πράγματα στη θέση τους”.

Καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβηκε στο βήμα στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ένας μεγάλος αριθμός αντιπροσώπων φαινόταν να αποχωρεί από την αίθουσα. Αποδοκιμασίες ακούγονταν επίσης.

THE BEST MOMENT THAT WE ALL CAN ENJOY IT WHEN DIPLOMATIC DELEGATIONS LEAVE UN HALL CAUSE NETANYAHU’S SPEECH BEGINS AND USELESS LISTEN TO THE CRIMINAL OF THE WARS AND TERRORIST MASTERS TALK ABOUT LIE AS ALWAYS👏👏👏👏👏👏👏🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 https://t.co/qfFdNVl2LG

— corrins kartika (@abagtweets) September 27, 2024