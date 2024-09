Σάλος στις ΗΠΑ: Πάνω από 200 ραδιοφωνικούς σταθμούς εξαγοράζει ο Τζορτζ Σόρος – Έντονη ανησυχία στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ, η κίνηση του γνωστού επενδυτή Τζορτζ Σόρος να εξαγοράσει μεγάλο ποσοστό μετοχών σε περισσότερους από 200 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την χώρα.

Ο Ουγγρικής καταγωγής μεγιστάνας αναμένεται να εξαγοράσει μεγάλο μέρος της εταιρείας Audacy Inc., που κατέχει τους 200 ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Αμερική και η οποία αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα, ούσα ένα βήμα πριν την χρεοκοπία.

Σύμφωνα με τους New York Times, τα χρέη της συγκεκριμένης εταιρείας αγγίζουν τα 415 εκατομμύρια δολάρια, με τον Σόρος να φέρεται ότι προτίθεται να εκμεταλλευτεί συγκεκριμένη νομοθεσία για να την εξαγοράσει.

Λίγους μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές, η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σημαντικό προβληματισμό στις τάξεις των Ρεπουμπλικάνων, καθώς ο Σόρος φέρεται να είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της παράταξης των Δημοκρατικών.

Συγκεκριμένα, φοβούνται ότι αυτοί οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα χρησιμοποιηθούν ως μέσο πολιτικής προπαγάνδας, προκειμένου να προωθηθούν τα μηνύματα της Κάμαλα Χάρις και των Δημοκρατικών, επηρεάζοντας πιθανώς το τελικό αποτέλεσμα για την ανάδειξη του νέου Προέδρου στις ΗΠΑ.

Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίο η αρμόδια Επιτροπή του Κογκρέσου διεξάγει έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κι εφόσον η συγκεκριμένη συναλλαγή είναι «κατά του συμφέροντος του αμερικανικού λαού».

Δείτε σχετική ανάρτηση

🚨FCC fast-tracks George Soros’ foreign-backed purchase of 220+ radio stations, reaching 165M Americas, before Election Day

The Democrat-majority commission voted along party lines with Dems voting to approve.

This is a first in FCC history.pic.twitter.com/5mHMDgFOeV

— Benny Johnson (@bennyjohnson) September 24, 2024