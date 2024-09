Ιράν: Νεκρός και ο αναπληρωτής διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης από ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό

Ο αναπληρωτής διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Αμπάς Νιλφορουσάν, σκοτώθηκε στα ισραηλινά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Βηρυτό χθες, Παρασκευή, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Νιλφορουσάν ήταν βασικός παράγοντας στις ιρανικές ενέργειες στην περιοχή του Λιβάνου, συμβουλεύοντας τη Χεζμπολάχ σε στρατιωτικά και διπλωματικά θέματα, σύμφωνα με το Khabar Online. Πιστεύεται επίσης ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην καταστολή των διαδηλώσεων κατά του ιρανικού καθεστώτος και πολέμησε με το καθεστώς Άσαντ κατά τη διάρκεια του Συριακού Εμφυλίου Πολέμου.

Axios, citing Israeli officials and Iranian reports:

Brigadier General Abbas Nilforoushan, commander of the Quds Force in Lebanon, was killed in Beirut attack.

Nilforoushan was overseeing the IRGC's Operations Command, which is directly involved in various military and…

