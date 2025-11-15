Αργεντινή: Αλυσιδωτές εκρήξεις και πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη του Μπουένος Άιρες – Περισσότεροι από 20 τραυματίες

Αλυσιδωτές εκρήξεις σημειώθηκαν σε βιομηχανική ζώνη της Εσέισα, στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες, προκαλώντας πυρκαγιά που έχει εξαπλωθεί σε αρκετές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

«Οι εκρήξεις και η πυρκαγιά που μαίνεται σε αρκετές εγκαταστάσεις είναι τρομερές», δήλωσε ο δήμαρχος της Εσέισα, Γκαστόν Γκρανάδος, στον τηλεοπτικό σταθμό C5N.

WATCH: Massive explosion and fire at industrial hub in Ezeiza, Argentina captured on video from a nearby plane pic.twitter.com/WvwuYb3tzT — Rapid Report (@RapidReport2025) November 15, 2025

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όπως μεταδίδει το συγκεκριμένο δίκτυο.

Σε πλάνα από το βιομηχανικό πάρκο Spegazzini αποτυπώνεται η έκταση της καταστροφής στην περιοχή, όπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP