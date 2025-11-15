Σαν σήμερα 15 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Ημέρα του Φυλακισμένου Συγγραφέα
Γεγονότα
- 1922: Το έκτακτο στρατοδικείο που δικάζει τους πρωταιτίους της μικρασιατικής καταστροφής, εκδίδει την ετυμηγορία του στις 6:30 το πρωί. Στις 11:30 π.μ. οι «6» εκτελούνται. Πρόκειται για τους Δημήτριο Γούναρη (59 ετών, πρώην πρωθυπουργός), Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη (68 ετών, πρώην πρωθυπουργός), Νικόλαο Στράτο (50 ετών, πρώην πρωθυπουργός), Νικόλαο Θεοτόκη (44 ετών, υπουργός Στρατιωτικών στην κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη), Γεώργιο Μπαλτατζή (56 ετών, υπουργός Εξωτερικών στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη) και Γεώργιο Χατζανέστη (59 ετών, Αρχιστράτηγος Μικράς Ασίας και Θράκης).
- 1950: Αναχωρεί για την Κορέα το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα, για να ενταχθεί στις δυνάμεις του ΟΗΕ που πολεμούν τους κομουνιστές της Βόρειας Κορέας. (Πόλεμος της Κορέας)
- 1964: Παραιτείται ο αναπληρωτής υπουργός Συντονισμού, Ανδρέας Παπανδρέου, λόγω διαφωνίας με τον πατέρα του πρωθυπουργό, Γεώργιο Παπανδρέου, αλλά και των κατηγοριών μερίδας του Τύπου για χαριστικές αναθέσεις έργων. Στις εναντίον του επιθέσεις πρωτοστατεί η εφημερίδα «Ημέρα» του Τζώρτζη Αθανασιάδη και «Ελευθερία» του Πάνου Κόκκα, που διατηρεί φιλικούς δεσμούς με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
- 1967: Στα πρόθυρα ελληνοτουρκικού πολέμου, μετά την επίθεση των δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς υπό τον Γρίβα στο τουρκοκυπριακό χωριό Κοφίνου.
- 1972: Το δεξαμενόπλοιο «Παγκόσμιος Ήρως», ιδιοκτησίας του Ομίλου Νιάρχου, συγκρούεται με το οχηματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού «Μέρλιν» μέσα στον Φαληρικό Όρμο και μόλις 5 μίλια έξω από την είσοδο του λιμένα του Πειραιά. Σκοτώνονται 44 από τα 58 μέλη του πληρώματος του οχηματαγωγού.
- 1973: Οι φοιτητές κλείνονται στα Πολυτεχνεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης και καλούν το λαό σε εξέγερση κατά της χούντας.
- 2003: Στόχος βομβιστικών επιθέσεων γίνεται η Κωνσταντινούπολη. Από το φονικό χτύπημα κατά δύο εβραϊκών συναγωγών 25 άνθρωποι σκοτώνονται και δεκάδες τραυματίζονται. Την ευθύνη αναλαμβάνει τουρκική ισλαμική οργάνωση για λογαριασμό και της Αλ Κάιντα. Οι τουρκικές αρχές προχωρούν σε συλλήψεις, ενώ ασκούνται διώξεις εναντίον εννέα ατόμων.
- 2007: Ο κυκλώνας Σιντρ χτυπά το Μπανγκλαντές και σκοτώνει περίπου 5.000 άτομα.
- 2017: 23 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και προκαλούνται τεράστιες ζημιές από ξαφνική νεροποντή που πλήττει τη Δυτική Αττική και ιδίως τη Μάνδρα.
Γεννήσεις
- 1906: Εμμανουήλ Κριαράς, διακεκριμένος έλληνας φιλόλογος. Μείζον έργο του το «Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας (1100-1669)»
- 1920: Βασίλης Διαμαντόπουλος, ‘Ελληνας ηθοποιός
- 1942: Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ, Εβραιοαργεντινός πιανίστας και διευθυντής ορχήστρας
- 1993: Πάουλο Ντιμπάλα, Αργεντινός ποδοσφαιριστής
Θάνατοι
- 1856: Ηλίας Τσαλαφατίνος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης από τη Μάνη. (Γεν. 1780)
- 1922: Δημήτριος Γούναρης, έλληνας πολιτικός, που διετέλεσε και πρωθυπουργός, ένας από τους 6 που εκτελέστηκαν ως πρωταίτιοι της μικρασιατικής καταστροφής. (Γεν. 5/1/1867)
- 1966: Δημήτριος Τόφαλος, Έλληνας αρσιβαρίστας
- 1970: Κωνσταντίνος Τσαλδάρης, Έλληνας πολιτικός
- 2013: Γλαύκος Κληρίδης, κύπριος πολιτικός, που διετέλεσε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (1993- 2003) και πέτυχε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Γεν. 24/4/1919)