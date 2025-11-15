Σαν σήμερα 15 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μάνδρα

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Ημέρα του Φυλακισμένου Συγγραφέα

Γεγονότα

  • 1922: Το έκτακτο στρατοδικείο που δικάζει τους πρωταιτίους της μικρασιατικής καταστροφής, εκδίδει την ετυμηγορία του στις 6:30 το πρωί. Στις 11:30 π.μ. οι «6» εκτελούνται. Πρόκειται για τους Δημήτριο Γούναρη (59 ετών, πρώην πρωθυπουργός), Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη (68 ετών, πρώην πρωθυπουργός), Νικόλαο Στράτο (50 ετών, πρώην πρωθυπουργός), Νικόλαο Θεοτόκη (44 ετών, υπουργός Στρατιωτικών στην κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη), Γεώργιο Μπαλτατζή (56 ετών, υπουργός Εξωτερικών στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη) και Γεώργιο Χατζανέστη (59 ετών, Αρχιστράτηγος Μικράς Ασίας και Θράκης).
  • 1950: Αναχωρεί για την Κορέα το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα, για να ενταχθεί στις δυνάμεις του ΟΗΕ που πολεμούν τους κομουνιστές της Βόρειας Κορέας. (Πόλεμος της Κορέας)
  • 1964: Παραιτείται ο αναπληρωτής υπουργός Συντονισμού, Ανδρέας Παπανδρέου, λόγω διαφωνίας με τον πατέρα του πρωθυπουργό, Γεώργιο Παπανδρέου, αλλά και των κατηγοριών μερίδας του Τύπου για χαριστικές αναθέσεις έργων. Στις εναντίον του επιθέσεις πρωτοστατεί η εφημερίδα «Ημέρα» του Τζώρτζη Αθανασιάδη και «Ελευθερία» του Πάνου Κόκκα, που διατηρεί φιλικούς δεσμούς με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
  • 1967: Στα πρόθυρα ελληνοτουρκικού πολέμου, μετά την επίθεση των δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς υπό τον Γρίβα στο τουρκοκυπριακό χωριό Κοφίνου.
  • 1972: Το δεξαμενόπλοιο «Παγκόσμιος Ήρως», ιδιοκτησίας του Ομίλου Νιάρχου, συγκρούεται με το οχηματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού «Μέρλιν» μέσα στον Φαληρικό Όρμο και μόλις 5 μίλια έξω από την είσοδο του λιμένα του Πειραιά. Σκοτώνονται 44 από τα 58 μέλη του πληρώματος του οχηματαγωγού.
  • 1973: Οι φοιτητές κλείνονται στα Πολυτεχνεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης και καλούν το λαό σε εξέγερση κατά της χούντας.
  • 2003: Στόχος βομβιστικών επιθέσεων γίνεται η Κωνσταντινούπολη. Από το φονικό χτύπημα κατά δύο εβραϊκών συναγωγών 25 άνθρωποι σκοτώνονται και δεκάδες τραυματίζονται. Την ευθύνη αναλαμβάνει τουρκική ισλαμική οργάνωση για λογαριασμό και της Αλ Κάιντα. Οι τουρκικές αρχές προχωρούν σε συλλήψεις, ενώ ασκούνται διώξεις εναντίον εννέα ατόμων.
  • 2007: Ο κυκλώνας Σιντρ χτυπά το Μπανγκλαντές και σκοτώνει περίπου 5.000 άτομα.
  • 2017: 23 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και προκαλούνται τεράστιες ζημιές από ξαφνική νεροποντή που πλήττει τη Δυτική Αττική και ιδίως τη Μάνδρα.

Γεννήσεις

  • 1906: Εμμανουήλ Κριαράς, διακεκριμένος έλληνας φιλόλογος. Μείζον έργο του το «Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας (1100-1669)»
  • 1920: Βασίλης Διαμαντόπουλος, ‘Ελληνας ηθοποιός
  • 1942: Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ, Εβραιοαργεντινός πιανίστας και διευθυντής ορχήστρας
  • 1993: Πάουλο Ντιμπάλα, Αργεντινός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1856: Ηλίας Τσαλαφατίνος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης από τη Μάνη. (Γεν. 1780)
  • 1922: Δημήτριος Γούναρης, έλληνας πολιτικός, που διετέλεσε και πρωθυπουργός, ένας από τους 6 που εκτελέστηκαν ως πρωταίτιοι της μικρασιατικής καταστροφής. (Γεν. 5/1/1867)
  • 1966: Δημήτριος Τόφαλος, Έλληνας αρσιβαρίστας
  • 1970: Κωνσταντίνος Τσαλδάρης, Έλληνας πολιτικός
  • 2013: Γλαύκος Κληρίδης, κύπριος πολιτικός, που διετέλεσε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (1993- 2003) και πέτυχε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Γεν. 24/4/1919)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι πραγματική η αγάπη που έχετε με τον σύντροφό σας; 8 τρόποι να το καταλάβετε

Νέες προσεγγίσεις για τη μείωση βλάβης από το κάπνισμα – Εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση

ΟΔΔΗΧ: Τέλος στις εκδόσεις ομολόγων για το 2025 – Ακυρώνεται η δημοπρασία της 19ης Νοεμβρίου

Βαρόμετρο ΣΕΣΜΑ: Πόσο αισιόδοξοι είναι οι Έλληνες μάνατζερ για την ελληνική οικονομία – Τα 3 πιο σημαντικά εμπόδια στην επι...

Το Nano Banana έφτασε στο Google Photos – Δείτε τι περιλαμβάνει

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
04:58 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Ναταλί Κάκκαβα: «Έχει ξεκινήσει ο ηλικιακός ρατσισμός, “γιαγιάκα γέρασες, κρέμασες και συ” μου γράφουν»

Η Ναταλί Κάκκαβα και ο Γρηγόρης Γκουντάρας μίλησαν στην κάμερα του «Πρωινού» με τον Γιώργο Λιά...
04:23 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Κόρινθος: 43χρονος οδηγός φορτηγού εντοπίστηκε νεκρός εντός του οχήματός του

Ένας 43χρονος οδηγός φορτηγού εντοπίστηκε νεκρός στα Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου το βράδυ της...
03:45 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Φως στο Τούνελ: Θρίλερ με την προ τετραετίας εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών από την Μεσσηνία

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» ασχολήθηκε με μια υπόθεση που εδώ και τέσσερα χρόνια παραμένει άλυτ...
03:00 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Μαρούσι: Βίντεο σοκ με ξυλοδαρμό 14χρονου – Το θύμα δεχόταν απειλητικά μηνύματα από άτομο που ζητούσε χρήματα για «προστασία»

Σοκ και οργή προκαλούν οι εικόνες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες και δείχνουν έναν 14χρο...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα