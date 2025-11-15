Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου: Η διατροφή που βοηθάει στην διαχείριση των συμπτωμάτων, σύμφωνα με μελέτη

Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS) είναι μια από τις πιο συχνές πεπτικές διαταραχές παγκοσμίως, επηρεάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους και προκαλώντας φούσκωμα, κράμπες και δυσφορία στην καθημερινότητα. Παρόλο που δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, η σωστή διατροφή μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά.

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η Μεσογειακή διατροφή, γνωστή για τα οφέλη της στην καρδιά και το ανοσοποιητικό, μπορεί να είναι η πιο απλή και αποτελεσματική λύση για την ανακούφισα από τα συμπτώματα του IBS. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η συγκεκριμένη διατροφή, εκτός το γεγονός ότι είναι υγιεινή, βοηθά με φυσικό τρόπο στη ρύθμιση του πεπτικού συστήματος και στην καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η μεσογειακή διατροφή ως φυσική λύση για το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου

Μια νέα έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου) αποκάλυψε ότι η Μεσογειακή διατροφή μπορεί να αποτελέσει ένα «απλό και εξαιρετικά αποτελεσματικό πρώτο βήμα» για την διαχείριση των συμπτωμάτων του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου (IBS).

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η υιοθέτηση της Μεσογειακής διατροφής, η οποία είναι πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς, ψάρια και ελαιόλαδο, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη διαχείριση των πεπτικών διαταραχών.

Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επηρεάζει το πεπτικό σύστημα και προκαλεί συμπτώματα όπως κράμπες στο στομάχι, φούσκωμα, διάρροια και εναλλαγές στη λειτουργία του εντέρου. Αν και πρόκειται για μια χρόνια πάθηση, η διαχείριση των συμπτωμάτων μπορεί να γίνει με σωστή διατροφή, άσκηση και κατάλληλη ιατρική καθοδήγηση.

Τι έδειξε η νέα μελέτη

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Sheffield και το Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, με επικεφαλής τον Dr. Imran Aziz, ανώτερο κλινικό λέκτορα γαστρεντερολογίας.

Ο Dr. Aziz δήλωσε: «Για εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, τα συμπτώματα του IBS μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την καθημερινότητά τους. Η έρευνά μας δείχνει ότι η Μεσογειακή διατροφή μπορεί να αποτελέσει ένα απλό, απολαυστικό και ιδιαίτερα αποτελεσματικό πρώτο βήμα για τη διαχείριση αυτής της συχνής πάθησης».

Η μεθοδολογία της έρευνας

Στη μελέτη συμμετείχαν 139 άτομα που είχαν διαγνωστεί με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου:

68 άτομα ακολούθησαν τη Μεσογειακή διατροφή για έξι εβδομάδες.

71 άτομα ακολούθησαν τις παραδοσιακές διατροφικές οδηγίες για το IBS, όπως αποφυγή λιπαρών, πικάντικων και επεξεργασμένων τροφών, καθώς και περιορισμό καφεΐνης, αλκοόλ και αναψυκτικών.

Και οι δύο ομάδες συμμετείχαν σε 30λεπτα διαδικτυακά σεμινάρια και έλαβαν συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό μέσω email.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα για τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο έγκριτο περιοδικό Annals of Internal Medicine, έδειξαν ότι:

Το 62% όσων ακολούθησαν τη Μεσογειακή διατροφή ανέφεραν σημαντική βελτίωση στα συμπτώματά τους.

Αντίθετα, μόνο το 42% της ομάδας που ακολούθησε τη συμβατική διατροφή παρουσίασε αντίστοιχη βελτίωση.

Αυτό σημαίνει ότι η Μεσογειακή διατροφή ήταν σαφώς πιο αποτελεσματική στη μείωση των ενοχλήσεων που προκαλεί το IBS.

Τι σημαίνει αυτό για τους πάσχοντες από IBS

Ο Dr. Aziz τόνισε ότι: «Η Μεσογειακή διατροφή όχι μόνο είναι εξίσου ωφέλιμη με τις παραδοσιακές διατροφικές οδηγίες, αλλά αποδείχθηκε σημαντικά καλύτερη στη μείωση των συμπτωμάτων. Επιπλέον, μπορεί να απλοποιήσει τη φροντίδα τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους επαγγελματίες υγείας».

Τα αποτελέσματα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν τις μελλοντικές οδηγίες για τη διαχείριση του IBS, καθιστώντας τη Μεσογειακή διατροφή μια φυσική, απολαυστική και αποτελεσματική επιλογή για την υγεία του εντέρου.