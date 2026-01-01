Άντονι Τζόσουα: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά το θανατηφόρο τροχαίο με τους δύο νεκρούς

Ο Άντονι Τζόσουα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο χθες, Τετάρτη (31/12), μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τη Δευτέρα (29/12) στη Νιγηρία και στοίχισε τη ζωή σε δύο στενούς του φίλους και συνεργάτες, τον Σίνα Γκάμι και τον Λατίφ Αγιοντέλε. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών αναρρώνει πλέον στο σπίτι του, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες ερευνούν τα αίτια της σύγκρουσης στον αυτοκινητόδρομο που ενώνει το Λάγος με το Ιμπαντάν.

Οι εκπρόσωποι των πολιτειών Λάγος και Ογκούν έδωσαν κοινή ενημέρωση αργά το βράδυ της Τετάρτης και ανέφεραν: «Ο Άντονι Τζόσουα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο αργά το απόγευμα. Αν και φορτισμένος συναισθηματικά από την απώλεια των δύο στενών φίλων του, κρίθηκε κλινικά ικανός να αναρρώσει στο σπίτι του». Ο πυγμάχος συνέχισε την αποθεραπεία του εκτός νοσοκομείου, ενώ το σοκ από την απώλεια των ανθρώπων του παραμένει έντονο.

Ο 36χρονος δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής επισκέφθηκε μετά το εξιτήριο, μαζί με τη μητέρα του, το γραφείο τελετών όπου βρίσκονται οι σοροί των φίλων του πριν από τον επαναπατρισμό τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Τζόσουα απέτισε φόρο τιμής στους δύο συνεργάτες του, ενώ η οικογένεια και το περιβάλλον του παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του.

Anthony Joshua out of hospital The governments of Lagos and Ogun states, once again, commiserate with the families of the two young men – Lateef Ayodele and Cina Gami – who tragically and unfortunately lost their lives in the road accident involving Anthony Joshua on the 29th… — Gbenga Omotoso (@gbenga_omo) December 31, 2025

Ο Τζόσουα ταξίδευε τη Δευτέρα με τους φίλους του και μέλη του τιμ του, τον Γκάμι και τον Αγιοντέλε, σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Λάγος με το Ιμπαντάν, όταν το SUV τους συγκρούστηκε με σταθμευμένο φορτηγό. Η Υπηρεσία Τροχαίας και Ελέγχου της Τροχαίας (TRACE) στην πολιτεία Ογκούν ανέφερε ότι οι προκαταρκτικές έρευνες έδειξαν πως ένα ελαστικό του οχήματος έσκασε πριν από τη σύγκρουση.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας της Νιγηρίας (FRSC) παρουσίασε τη δική της εκτίμηση για τις συνθήκες του δυστυχήματος και ανέφερε ότι το Lexus στο οποίο επέβαινε ο Τζόσουα «φαίνεται πως ταξίδευε με ταχύτητα μεγαλύτερη από το νόμιμο όριο ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο, έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια μιας προσπέρασης και συγκρούστηκε με ένα σταθμευμένο φορτηγό… στο πλάι του δρόμου». Η FRSC δημοσίευσε φωτογραφίες που έδειχναν κατεστραμμένο μαύρο SUV και κάτι που έμοιαζε με αίμα στον δρόμο.

Ο Τζόσουα, που γεννήθηκε στο Γουότφορντ του Ηνωμένου Βασιλείου από γονείς Νιγηριανούς, βρισκόταν σε διακοπές στη Νιγηρία μετά τη νίκη του επί του Τζέικ Πολ στο Μαϊάμι στις 19 Δεκεμβρίου. Η αστυνομία ανέφερε ότι ο πυγμάχος επέζησε με ελαφρά τραύματα, ενώ η ομάδα του θρηνεί για τις απώλειες.

Ο εκπρόσωπος του Τζόσουα υπογράμμισε σε ανακοίνωση ότι οι Γκάμι και Αγιοντέλε «ήταν στενοί φίλοι και αναπόσπαστα μέλη της ομάδας του Άντονι». Την ίδια ώρα, ένας στενός φίλος του πυγμάχου μίλησε στο Sky News και είπε ότι ο Τζόσουα θα βρισκόταν σε «τραυματική κατάσταση» από το γεγονός ότι είδε έναν άλλο φίλο του να πεθαίνει σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ο οποίος ήταν για αυτόν σαν «δίδυμος αδελφός».

Yesterday or indeed today is not a time to gloat over the horrific accident that nearly claimed the life of international boxing icon @anthonyjoshua Joshua. Tragically, it did take the lives of his associates and possibly the driver involved. Their deaths must not be reduced to… pic.twitter.com/SYVjn9Dlmx — Omoyele Sowore (@sowore) December 30, 2025

Ο Κολαουόλε Ομομποριόβο, που γνωρίζει τον δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή εδώ και οκτώ χρόνια, ενημέρωσε την οικογένεια του Τζόσουα για το ατύχημα. Ο ίδιος περιέγραψε τις τελευταίες ημέρες ως ασφυκτικές για όλους και τόνισε: «ένας τρελός εφιάλτης για όλους». Ο Ομομποριόβο πρόσθεσε ότι ο Αγιοντέλε ήταν «περισσότερο από φίλος» για τον Τζόσουα και περισσότερο σαν «δίδυμος αδελφός», σκιαγραφώντας τον στενό δεσμό τους, την ώρα που η έρευνα συνεχίζεται για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.