Γαλλία: Αμερικανός τουρίστας σκοτώθηκε κάνοντας σκι στις Άλπεις – Συνελήφθη ο εκπαιδευτής, που είχε πάρει ναρκωτικά

Ο εκπαιδευτής που συνόδευε έναν Αμερικανό τουρίστα, στην Γαλλία,  ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ έκανε σκι εκτός πίστας στις γαλλικές Άλπεις, βρέθηκε θετικός σε ναρκωτικές ουσίες και τέθηκε υπό κράτηση, ανακοίνωσε την Τετάρτη, η εισαγγελία.

Οι αρχές διεξάγουν προκαταρκτική έρευνα για «χρήση ναρκωτικών» και «ανθρωποκτονία εξ αμελείας» με το σκεπτικό ότι ο εκπαιδευτής παραβίασε τους κανόνες ασφαλείας, όπως ανέφερε ο εισαγγελέας της Αλμπερτβιλ, Μπενουά Μπασελέτ.

Ο 45χρονος Αμερικανός τουρίστας έκανε σκι εκτός πίστας στο χιονοδρομικό κέντρο Βαλ Τόρενς. Συνοδευόταν από έναν ανεξάρτητο εκπαιδευτή, ο οποίος είχε την επίβλεψη άλλων δύο σκιέρ.

Λόγω της κατάστασης του χιονιού, οι αρχές συμβουλεύουν τους τουρίστες να μην κάνουν σκι εκτός πίστας, θεωρώντας το «επικίνδυνο». Ο Αμερικανός φορούσε κράνος και οι διασώστες έφτασαν στο σημείο πολύ γρήγορα, όμως είχε χτυπήσει το κεφάλι του σε έναν βράχο και δεν επέζησε.

Ο εκπαιδευτής υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και βρέθηκε αρνητικός, όμως στη εξέταση για ναρκωτικές ουσίες το αποτέλεσμα βγήκε θετικό, ανέφερε ο εισαγγελέας.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

01:29 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

