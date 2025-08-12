Ανάς αλ Σαρίφ: «Επέμεινε ακόμη και μπροστά στον θάνατο» – Η συγκλονιστική ζωή και το έργο του δημοσιογράφου που δολοφονήθηκε στην Γάζα

Εντείνονται οι αντιδράσεις για την δολοφονία έξι δημοσιογράφων σε ισραηλινή επίθεση στην Γάζα τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η προσωπική ιστορία αλλά και η δουλειά του Ανάς αλ Σαρίφ, του δημοσιογράφου του Al Jazeera και των άλλων πέντε συναδέλφων του δείχνουν την τραγική κατάσταση που εκτυλίσσεται στην Λωρίδα της Γάζας.

Οι άλλοι τέσσερις δημοσιογράφοι του Al Jazeera που σκοτώθηκαν ήταν ο ανταποκριτής Μοχάμεντ Κραΐκια και οι εικονολήπτες Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νουφάλ και Μοαμέν Αλιουά, ανέφερε το Al Jazeera. Στην επίθεση σκοτώθηκε και ο Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ Μοχάμαντ αλ Χαλντί.

Ο Ανάς αλ Σαρίφ ήταν παντρεμένος και είχε αποκτήσει μία 4χρονη κόρη, την Σαμ και έναν γιο ενός έτους, τον Σαλάχ. Μάλιστα τον γιο του τον γνώρισε μήνες μετά τη γέννησή του όταν η οικογένειά του τον επισκέφθηκε για λίγο στην βόρεια Γάζα, όπου βρισκόταν για να καλύπτει ειδησεογραφικά τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η σύζυγός του τον φωτογράφισε να χαμογελάει αγκαλιά με τα παιδιά τους και δημοσίευσε τη φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο πατέρας του σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση

Ο 28χρονος δημοσιογράφος έγινε ένας από τους σημαντικότερους ανταποκριτές του δικτύου Al Jazeera στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Είχε γεννηθεί στην Τζαμπάλια στα βόρεια της Λωρίδας και ο πατέρας του σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 όταν το σπίτι της οικογένειας του έγινε στόχος ισραηλινής επίθεσης.

Εργαζόταν για το Al Jazeera περίπου δύο χρόνια και είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει την βόρεια Γάζα μετά τις εντολές εκκένωσης του ισραηλινού στρατού καθώς θεωρούσε χρέος του να δείχνει στον πλανήτη τα δεινά που υφίστανται οι άμαχοι στην Λωρίδα.

«Εργάστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου μέσα στη Γάζα κάνοντας καθημερινά ρεπορτάζ για την κατάσταση των ανθρώπων και τις επιθέσεις που διαπράττονται στη Γάζα», δήλωσε στο BBC ο διευθυντής ειδήσεων στο Al Jazeera English, Σαλάχ Νεγμ.

«Υπέφερε από την πείνα»

Ο Μοχάμεντ Μοαγουάντ αρχισυντάκτης στο Al Jazeera, τον περιέγραψε ως τη «μοναδική φωνή που είχε απομείνει στην πόλη της Γάζας».

«Ήταν θαρραλέος, αφοσιωμένος και ειλικρινής. Αυτό τον έκανε επιτυχημένο δημοσιογράφο με εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από όλο τον κόσμο», είπε ο Ραέντ Φακίχ διευθυντής στο αραβόφωνο κανάλι του Al Jazeera.

Και πρόσθεσε: «Η αφοσίωσή του τον οδήγησε σε περιοχές όπου κανένας άλλος δημοσιογράφος δεν τόλμησε να πάει, ειδικά σε εκείνες που έγιναν μάρτυρες των χειρότερων σφαγών. Η ακεραιότητά του τον κράτησε πιστό στο μήνυμά του ως δημοσιογράφο».

Όπως ανέφερε στην διάρκεια του πολέμου μιλούσε συχνά στο τηλέφωνο με τον Ανάς αλ Σαρίφ. «Στις τελευταίες μας συνομιλίες, μου μίλησε για την πείνα από την οποία υπέφερε, για το πόσο δύσκολο είναι να επιβιώσεις με τόσο λίγα τρόφιμα», είπε ο δημοσιογράφος.

«Ένιωθε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να ενισχύσει τη φωνή των κατοίκων της Γάζας. Ζούσε τις ίδιες δυσκολίες που ζουν τώρα, υποφέροντας από την πείνα, πενθώντας αγαπημένα πρόσωπα. Ο πατέρας του σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό.Υπό αυτή την έννοια, ήταν σαν όλους τους κατοίκους της Γάζας: κουβαλούσε την απώλεια, τον πόνο και την ανθεκτικότητα. Και ακόμη και μπροστά στο θάνατο, επέμεινε, γιατί αυτή είναι μια ιστορία που πρέπει να ειπωθεί», τόνισε ο Ραέντ Φακίχ.

«Η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο από τα ισραηλινά χτυπήματα [εκείνη την εποχή στον βορρά]. Αλλά εξακολουθούσε να πηγαίνει στον τόπο κάθε ισραηλινής έκρηξης για να αποκαλύψει το έγκλημα του Ισραήλ, μόλις πέντε λεπτά αφότου συνέβαινε», δήλωσε ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος στην Γάζα, Γιάσερ αλ Μπάνα.

Η στοχοποίηση από το Ισραήλ το 2024

Τον Οκτώβριο του 2024, οι ισραηλινές αρχές δημοσίευσαν ισχυρισμούς ότι ο 28χρονος ήταν μεταξύ έξι Παλαιστίνιων δημοσιογράφων που συνδέονταν με πυρήνα της Χαμάς. Το Al Jazeera αρνείται ότι είναι αλήθεια ο ισχυρισμός.

Ομάδες προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), σημειώνουν ότι το Ισραήλ συχνά χαρακτηρίζει Παλαιστίνιους δημοσιογράφους ως «τρομοκράτες» χωρίς να παρέχει αποδείξεις.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο Ανάς αλ Σαρίφ από τότε γνώριζε ότι η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. «Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή η κάλυψή μου για τα εγκλήματα της ισραηλινής κατοχής στη Λωρίδα της Γάζας τους βλάπτει και βλάπτει την εικόνα τους στον κόσμο. Με κατηγορούν ότι είμαι τρομοκράτης επειδή η κατοχή θέλει να με δολοφονήσει ηθικά», δήλωσε ο 28χρονος στην CPJ τον Ιούλιο.

Αρκετοί στην Γάζα δίσταζαν να δώσουν συνέντευξη ή να συνομιλήσουν με τον Ανάς αλ Σαρίφ υπό τον φόβο ότι ο ισραηλινός στρατός θα τον έβαζε στο στόχαστρο και θα σκότωνε και τους ανθρώπους γύρω του.

Ο Γιάσερ αλ Μπάνα εξήγησε ότι ο Μοχάμεντ Κραΐκια συνέχισε να συνεργάζεται με τον 28χρονο παρά τους κινδύνους. Και οι δύο γνώριζαν ότι μπορεί να σκοτωθούν ανά πάσα στιγμή στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

«Η σχέση μεταξύ τους ήταν πολύ ισχυρή. Οι δημοσιογράφοι στη Γάζα ήρθαν πιο κοντά στον αλ Σαρίφ. Αποδεχτήκαμε ότι θα ζήσουμε όλοι μαζί και στη συνέχεια θα πεθάνουμε μαζί», είπε ο δημοσιογράφος.

الجوع قتل الناس أكثر مما فعل القصف والرصاص. pic.twitter.com/Ws56WF9xxT — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) July 30, 2025

Τα ρεπορτάζ που υποχρέωσαν τον Νετανιάχου να απαντήσει

Εάν κάποιος επισκεφθεί το προφίλ του Ανάς αλ Σαρίφ μπορεί να δει τα ρεπορτάζ, τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τις ανταποκρίσεις του από το δράμα των αμάχων στην Γάζα.

Στις τελευταίες αναρτήσεις ο δημοσιογράφος έδειχνε στον κόσμο τι πραγματικά συμβαίνει με την πείνα στην Γάζα. Φιλοξενούσε εικόνες και συνεντεύξεις με ανθρώπους σκελετωμένους ή με μητέρες που κρατούσαν στην αγκαλιά τα σκελετωμένα από την πείνα παιδιά τους.

صرخات هذه الطفلة ستبقى شاهدة على خذلانكم، وظلمكم، لأهل #غزة pic.twitter.com/X1IRbhRoGm — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) July 28, 2025

Οι εικόνες αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την επίσημη θέση της ισραηλινής κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει πείνα στην Γάζα και οι εικόνες από την Γάζα είναι κατασκευασμένες από την Χαμάς για λόγους προπαγάνδας.

احنا بشر..

أنا أخوك العربي،

أنا أخوك المسلم. pic.twitter.com/jRJ4ScrZZl — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 4, 2025

Μάλιστα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επέμεινε στην τελευταία συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ότι δεν υπάρχει λιμός στην Γάζα αλλά κάποια έλλειψη τροφίμων. Να σημειωθεί ότι για το θέμα έχει διαφωνήσει ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος πριν λίγες ημέρες είπε ότι «αυτό είναι πραγματική πείνα. Το βλέπω, και δεν μπορείς να παραποιήσεις τις εικόνες».