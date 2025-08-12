Zούσε με το πτώμα της πρώην του στον καναπέ του για περισσότερα από δύο χρόνια

Σε φυλάκιση καταδικάστηκε ένας άνδρας, ο οποίος μετά τον θάνατο της πρώην συντρόφου του, κάλυψε το πτώμα της με μία κουβέρτα και το άφησε στον καναπέ του για περισσότερα από δύο χρόνια.

Ο 51χρονος Τζέιμι Στίβενς βρήκε την 36χρονη Ανουζκά Σάιτς νεκρή στο σαλόνι του και δεν ειδοποίησε ποτέ τις αρχές. Αντίθετα, συνέχισε να ζει στο διαμέρισμά του στο Τόρκι, στο Ντέβον της Βρετανίας, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Όπως αναφέρθηκε στη δίκη, που έγινε στο Έξετερ, η τελευταία φορά που κάποιος είδε της Σάιτς ήταν τον Μάιο του 2022, ενώ τα λείψανά της βρέθηκαν μόλις τον Μάιο φέτος.

Ο Στίβενς είχε εμφανιστεί προηγουμένως στο δικαστήριο στις 15 Ιουλίου, όταν δήλωσε ένοχος για την παρεμπόδιση της νόμιμης ταφής νεκρού. Παραδέχθηκε επίσης ότι είχε προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες με σκοπό να παραπλανήσει τη δικαιοσύνη, σύμφωνα με την αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης.

Ο 51χρονος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση και εμφανίστηκε εκ νέου σήμερα, με την δικαστή Άννα Ρίτσαρντσον να τον καταδικάζει σε φυλάκιση 14 μηνών.

Έλεγε ότι είχε να την δει ένα χρόνο

Η Ανουζκά, που σήμερα θα ήταν 36 ετών, δηλώθηκε ως αγνοούμενη στην αστυνομία τον Απρίλιο του 2023. Οι αρχικές έρευνες επιβεβαίωσαν ότι τα ίχνη της χάθηκαν στις 21 Μαΐου 2022, όταν εθεάθη για τελευταία φορά. Οι έρευνες οδήγησαν τους αστυνομικούς να μιλήσουν με τον Στίβενς, πρώην σύντροφό της, ο οποίος κατέθεσε ότι δεν την είχε δει από τον Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2022.

Οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν επανειλημμένως το διαμέρισμα στην Upton Road, τελευταία γνωστή διεύθυνση και των δύο, αλλά δεν βρήκαν κανέναν εκεί.

Αργότερα, ο Στίβενς είπε ότι είχε πρόσφατα μετακομίσει, αλλά στις 27 Μαΐου του τρέχοντος έτους, οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα και βρήκαν το άψυχο σώμα μιας γυναίκας, το οποίο αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι ανήκε στη Σάιτς.

«Την βρήκα νεκρή και την κάλυψα με μία κουβέρτα» – Η κατάθεση μετά τη σύλληψη

Στη συνέχεια συνελήφθη και είπε στους αστυνομικούς ότι γύρω στον Ιανουάριο του 2023 η Ανουζκά είχε πάει να μείνει για μία νύχτα στο διαμέρισμά του. Όταν την επόμενη μέρα επέστρεψε, τη βρήκε νεκρή, την κάλυψε με μια κουβέρτα και την άφησε εκεί.

Παραδέχθηκε ότι γνώριζε πως έπρεπε να καλέσει τις αρχές και ότι η εξήγησή του «δεν ακουγόταν σωστή». Ομολόγησε επίσης ότι είχε δώσει ψευδή κατάθεση για την τελευταία φορά που είχαν έρθει σε επαφή.

Πώς ανακαλύφθηκε το πτώμα

Η εισαγγελέας Χόλι Γκίλμπερι είπε στο δικαστήριο: «Οι αστυνομικοί που παρευρέθηκαν περιέγραψαν το διαμέρισμα ως διαμέρισμα που ήταν γεμάτο με σκουπίδια, κόπρανα και μπουκάλια με ούρα διάσπαρτα σε όλο το χώρο».

«Η αστυνομία άρχισε να ερευνά το διαμέρισμα και, όταν σήκωσαν μια κουβέρτα στον χώρο του καθιστικού, ανακάλυψαν ένα σκελετωμένο χέρι και βραχίονα. Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι υπήρχαν διάφορα αρωματικά αντικείμενα σκορπισμένα γύρω από το σαλόνι, υπονοώντας ότι πιθανότατα είχαν τοποθετηθεί για να καλύψουν οποιαδήποτε μυρωδιά».

Ο Στίβενς, που είχε σχέση με τη Σάιτς μεταξύ 2011 και 2014, συνελήφθη και είπε στην αστυνομία ότι το πτώμα ανήκε σε εκείνη. «Εξήγησε ότι είχε έρθει στο διαμέρισμά του γύρω στον Ιανουάριο του 2023, ζητώντας να μείνει για το βράδυ», είπε η εισαγγελέας.

«Πήγε στο δικό του κρεβάτι, αφήνοντάς την να κοιμηθεί στο σαλόνι. Την επόμενη μέρα βγήκε έξω και επέστρεψε περίπου στις 11:30 το βράδυ, υποθέτοντας ότι η Σάιτς θα είχε φύγει, αλλά αντ’ αυτού τη βρήκε στον καναπέ. Εξήγησε ότι έριξε μια κουβέρτα πάνω από το σώμα της και συνέχισε να ζει στο υπνοδωμάτιό του, χωρίς ποτέ να επιστρέψει πραγματικά στο σαλόνι».

Καταδικάζοντας τον Στίβενς σε 14 μήνες φυλάκιση, η δικαστής Άννα Ρίτσαρντσον είπε: «Πρόκειται για μια απολύτως τραγική υπόθεση. Ήσασταν σε σχέση με την Ανουζκά Σάιτς. Η Σάιτς είχε αρκετές δυσκολίες, μεταξύ των οποίων και κατάχρηση ουσιών. Φαίνεται ότι κάποια στιγμή μεταξύ των μέσων του 2022 και του Απριλίου του 2023 η Σάιτς εξαφανίστηκε. Δεν δηλώθηκε αγνοούμενη μέχρι τον Απρίλιο φέτος.

Δεν υπάρχει λόγος, βάσει της ιατροδικαστικής εξέτασης, να αμφισβητηθεί ο ισχυρισμός σας ότι τη βρήκατε νεκρή στο σπίτι σας. Φαίνεται ότι, εντελώς λανθασμένα, πανικοβληθήκατε και απλώς καλύψατε το σώμα της. Την αφήσατε εκεί για χρόνια».

Η αστυνομία δεν αντιμετωπίζει τον θάνατο της Σάιτς ως ύποπτο και θα υποβληθεί σχετικός φάκελος στον ιατροδικαστή. Η επικεφαλής ερευνήτρια, επιθεωρήτρια Τζιν Χέλιερ, ανέφερε: «Καλωσορίζω την ποινή που επιβλήθηκε σήμερα σε αυτή την πολύ θλιβερή και τραγική υπόθεση. Η Ανουζκά στερήθηκε την αξιοπρέπεια και το δικαίωμα σε μια νόμιμη ταφή από τον Στίβενς. Οι σκέψεις μου παραμένουν με την οικογένεια και τους φίλους της, που πλέον μπορούν να την κηδέψουν».