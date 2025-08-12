Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Ζάκυνθο: Εκκενώθηκαν σπίτια και ξενοδοχεία – Μάχη με τις φλόγες σε Βόνιτσα, Άρτα και Πρέβεζα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μαίνεται η φωτιά στην Ζάκυνθο, όπου εντοπίζεται και το πιο δύσκολο μέτωπο αυτή την ώρα, ενώ ταυτόχρονα μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στην Βόνιτσα, την Άρτα και την Πρέβεζα. Τα ξημερώματα φωτιά είχε ξεσπάσει και στην Κεφαλονιά, η οποία όμως, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Αναλυτικά, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί, σε δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου στη Ζάκυνθο. Στο σημείο επιχειρεί το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων του νησιού, με τη συνδρομή εθελοντών και την Πολιτική Προστασία του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας, ενώ γίνονται ρίψεις από εναέρια μέσα. Ειδικότερα επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 8 εναέρια μέσα (5 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα). Εστάλησαν απανωτά 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Αγαλά προς Κερί, Κοιλιωμένο και Μαχαιράδο και πλέον έχουν γίνει εκκενώσεις στον Αγαλά και το Κερί. Εκκενώθηκαν σπίτια και ξενοδοχειακές μονάδες.

Επίσης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 14 πυροσβέστες με μια (1) ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα (4) οχήματα, καθώς επίσης έχει προγραμματιστεί να μεταβούν 35 πυροσβέστες με τρείς (3) ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή και από την Πάτρα.

Πριν από λίγη ώρα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για εκκένωση οικισμού.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 09:29, εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση του οικισμού Κερί.

Έπειτα από λίγα λεπτά, εστάλη ακόμα ένα μήνυμα από το 112 για εκκένωση του οικισμού Αγαλά.

Η φωτιά όπως φαίνεται από παραλία της Ηλείας

Ορατός είναι ο καπνός από τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην Ζάκυνθο από αρκετές περιοχές στην Ηλεία.

Στη φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr, πυκνός λευκός καπνός διακρίνεται στο βάθος από την παραλία όπου απολαμβάνουν το μπάνιο τους λουόμενοι. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.

«Η φωτιά είναι δίπλα σε σπίτια»

«H φωτιά είναι δίπλα σε σπίτια αυτή τη στιγμή, ολόκληρο το χωριό Αγαλάς απειλείται καθώς καίγεται το δάσος δίπλα του και ι φλόγες κατευθύνονται και προς το χωριό Κερί. Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ. Η Πολιτική Προστασία, μηχανήματα έργων, τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά έχει ισχυρούς ανέμους και είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά», είπε νωρίτερα στο ΕΡΤΝews, ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος.

«Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κι άλλα εναέρια μέσα για να κόψουν τη φωτιά, να μην κατευθυνθεί προς το χωριό», είπε ο δήμαρχος.

Φωτιά στη Βόνιτσα – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Η πυρκαγιά στα Παλιάμπελα Βόνιτσας εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στις 03:45. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα 112, ένα για ετοιμότητα και ένα για απομάκρυνση από Βαρκό προς Παλιάμπελα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 85 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα, εννέα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Βόνιτσας, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλιάμπελα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας ‼️ Αν είστε στην περιοχή της #Βόνιτσας παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Πυρκαγιές σε Άρτα και Πρέβεζα- Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων από 3 κοινότητες

Σε εξέλιξη βρίσκονται 3 δασικές πυρκαγιές, οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα σε κοινότητες στους Νόμους Άρτας και Πρέβεζας, ενώ έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για απομάκρυνση από τους οικισμούς.

Ειδικότερα, τα μέτωπα της φωτιάς βρίσκονται κοντά στις κοινότητες Δαφνωτής Παλαιοχωρίου στα Τζουμέρκα και Αμμότοπου στην Άρτα, καθώς και Γυμνότοπου στον Δήμο Ζητού στην Πρέβεζα.

Η κατάσταση είναι δύσκολη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν οι Δήμοι Αρταίων και Ζηρού με μηχανήματα και υδροφόρες.

Στον Γυμνότοπο η κατάσταση είναι δύσκολη, καθώς οι φλόγες μπήκαν στον οικισμό και απειλούνται σπίτια, ενώ λόγω των ανέμων η φωτιά κινείται με ταχύτητα και έφτασε στην Ιόνια Οδό.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται, ενώ επιχειρούν και εναέρια μέσα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Γυμνότοπος της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Κερασώνα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κεφαλονιά

μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιοχή Φαρακλάτα στη Κεφαλονιά. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα και υδροφόρες, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα.

Κατά την διάρκεια της νύχτας εστάλησαν δύο προειδοποιητικά μήνυμα του 112 στους κατοίκους των Φαρακλάτων, Διλινάτων και Δαυγάτων, που τους καλούσαν να μεταφερθούν προς Μύρτο.

Τέλος, προβλήματα δημιουργήθηκαν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με πολλά σπίτια να μένουν στο σκοτάδι.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην Κεφαλονιά βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας Φαρακλάτων, Ευάγγελο Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤΝews και στην εκπομπή «Συνδέσεις» για τις προσπάθειες κατάσβεσης. «Αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά, έχουμε μόνο μικρές αναζωπυρώσεις που παρακολουθούνται από την Πυροσβεστική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», ανέφερε.

«Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2:20 τα ξημερώματα σε δύσβατη, ορεινή περιοχή με χαμηλή βλάστηση» δήλωσε στη δημοσιογράφο Κατερίνα Δούκα τονίζοντας ότι παρά το μεγάλο μέτωπο και τους ισχυρούς ανέμους, «δεν υπήρξε κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, χάρη στην άμεση επέμβαση των επίγειων δυνάμεων».

Όπως ανέφερε η πυρκαγιά για την οποία στάλθηκε και μήνυμα του 112 ξέσπασε ανάμεσα στα χωριά Φαρακλάτα και Προκοπάτα ωστόσο χάρη η «συμβολή των χερσαίων δυνάμεων ήταν καθοριστική για να μην κινηθεί απειλητικά η πυρκαγιά».

Παρά το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς, σύμμαχος των πυροσβεστικών δυνάμεων, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, ήταν οι άνεμοι και τα εναέρια μέσα που πλέον συνδράμουν στην κατάσβεσή της. «Βρισκόμαστε σε πολύ καλή φάση», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κοινότητας Φαρακλάτων προσθέτοντας ότι στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στον κεντρικό υποσταθμό της ΔΕΗ, χωρίς ωστόσο να τον απειλήσει, ενώ σημειώθηκαν προσωρινές διακοπές ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του νησιού για λόγους ασφαλείας. Το ρεύμα, όπως είπε ο πρόεδρος της κοινότητας, επανέρχεται σταδιακά.

