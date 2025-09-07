ΦΠΑ: Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30%

Enikos Newsroom

οικονομία

ΦΠΑ: Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30%

Μείωση κατά 30% του ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων εξήγγειλε από τη ΔΕΘ 2025 ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη χτεσινή του ομιλία.

Αυτό σημαίνει ότι στις συγκεκριμένες περιοχές ο συντελεστής 24% θα μειωθεί σε 17% και ο συντελεστής του 13% θα μειωθεί σε 9%.

Η συγκεκριμένη εξαγγελία ήταν μεταξύ των εκπλήξεων στο πακέτο της ΔΕΘ που ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επεκτείνει το καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ που ίσχυε ήδη σε πέντε νησιά, τη Χίο, τη Λέρο, τη Σάμο, τη Λέσβο και την Κω, που έχουν πληγεί από το μεταναστευτικό.

Πλέον, με την κυβερνητική εξαγγελία στο καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ εντάσσονται οι παρακάτω περιοχές:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: 5 λαχανικά που μπορεί να βοηθήσουν να χάσουμε το σπλαχνικό λίπος

Πώς το ύψος σας μπορεί να αυξάνει τις πιθανότητες για καρκίνο και καρδιοπάθεια – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο, σύμφωνα με ...

ΔΕΘ 2025 – Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ

Μητσοτάκης για τιμές ρεύματος: Έχω απαίτηση να περνάνε οι μειώσεις και στη λιανική

NexLawn Master X: Η νέα ρομποτική μηχανή του γκαζόν που μαζεύει φρούτα και παίζει με τον σκύλο σας – ΒΙΝΤΕΟ

Τεστ προσωπικότητας: Ο κύκλος που επιλέγετε πρώτα αποκαλύπτει τι άνθρωπος είστε
περισσότερα
13:48 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Το ΕΒΕΑ στην 89η ΔΕΘ: Συζητήσεις για την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι...
07:47 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Συντάξεις: Τι αλλάζει με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς – Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Νέα δεδομένα για την προσωπική διαφορά 671.000 συνταξιούχων. Όπως προκύπτει από τις εξαγγελίες...
12:15 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ γνωστός τράπερ: Το ρολόι των 116.000 ευρώ που τον «έκαψε» και τα supercars που αγόραζε μέσω ΜΚΟ

Στην «τσιμπίδα» των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ έπεσε γνωστός Έλληνας τράπερ, ο οποίος φαίν...
08:21 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Χαμηλό 16μήνου για την τιμή του ρεύματος – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 16 μηνών έπεσε η χρηματιστηριακή τιμή της ηλεκτρικής ενέρ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος