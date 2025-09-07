ΦΠΑ: Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30%

Μείωση κατά 30% του ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων εξήγγειλε από τη ΔΕΘ 2025 ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη χτεσινή του ομιλία.

Αυτό σημαίνει ότι στις συγκεκριμένες περιοχές ο συντελεστής 24% θα μειωθεί σε 17% και ο συντελεστής του 13% θα μειωθεί σε 9%.

Η συγκεκριμένη εξαγγελία ήταν μεταξύ των εκπλήξεων στο πακέτο της ΔΕΘ που ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επεκτείνει το καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ που ίσχυε ήδη σε πέντε νησιά, τη Χίο, τη Λέρο, τη Σάμο, τη Λέσβο και την Κω, που έχουν πληγεί από το μεταναστευτικό.

Πλέον, με την κυβερνητική εξαγγελία στο καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ εντάσσονται οι παρακάτω περιοχές: