Συνελήφθη 32χρονος για ληστείες σε Καμίνια, Κορυδαλλό και Νίκαια

Enikos Newsroom

κοινωνία

Συνελήφθη 32χρονος για ληστείες σε Καμίνια, Κορυδαλλό και Νίκαια

Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε ένας 32χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 3ης Σεπτεμβρίου 2025 στα Καμίνια από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, κατηγορούμενος για ληστείες κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο κατηγορούμενος είχε εισέλθει σε κατάστημα στην περιοχή και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε χρηματικό ποσό από υπάλληλο, προτού διαφύγει. Έπειτα από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών του τμήματος, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Πειραιά, ο 32χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Στην κατοχή του βρέθηκε μαχαίρι και ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στις ληστείες, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι μαζί με συνεργό του είχε διαπράξει ακόμη τέσσερις ληστείες τον τελευταίο μήνα σε Καμίνια, Κορυδαλλό και Νίκαια.

