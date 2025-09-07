Μητσοτάκης για Τέμπη: «Τώρα γνωρίζουμε για αυτούς που με πρωτοφανή αθλιότητα εργαλειοποίησαν τον πόνο των συγγενών»

Ερώτηση για την τραγωδία των Τεμπών, με αφορμή και τις κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, που έγιναν το Σάββατο, δέχθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Σε ερώτηση για τα Τέμπη και αν υπάρχουν απαντήσεις σχετικά με το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ανέφερε: «Κάθε φορά που μιλάω για την τραγωδία σκύβω το κεφάλι και αναλογίζομαι τις ζωές που χάθηκαν τόσο άδικα, τον πόνο των συγγενών και επανέρχομαι στη δέσμευσή μου ότι ένα τέτοιο ατύχημα δεν πρέπει ποτέ να ξαναγίνει και αγωνιζόμαστε συνέχεια να κάνουμε τον σιδηρόδρομο πιο ασφαλή.

Τώρα ξέρουμε με βάση τα τελικά πορίσματα που εκδόθηκαν, για τη συμμαχία του ξυλολίου και για αυτούς που με πρωτοφανή αθλιότητα εργαλειοποίησαν τον πόνο των συγγενών μόνο και μόνο για να μας αποδώσουν ευθύνες που δεν μας αναλογούσαν. Σε αυτό το έργο συμμετείχαν πολλοί και κόμματα που υποτίθεται ότι ήταν θεσμικά, υπεύθυνα, ΜΜΕ που ανακύκλωναν αυτές τις θεωρίες, παρουσιάζοντας απίθανους ανθρώπους να λένε απίθανα πράγματα. Και καλό είναι να κάνουν την αυτοκριτική τους γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο.

«Τώρα ξέρουμε πια ακριβώς τι έγινε και πώς στήθηκε αυτή η αθλιότητα όσον αφορά αυτό το τμήμα της τραγωδίας των Τεμπών. Τα υπόλοιπα θα τα βρει η δικαιοσύνη. Αυτοί που φωνάζουν γιατί έκλεισε η ανάκριση, αναρωτιέμαι αν πραγματικά θέλουν τη δίκη. Όλοι πρέπει να θέλουμε τη δίκη», πρόσθεσε.

