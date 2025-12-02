ESM και EFSF: «Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων της Ελλάδας

Ανοίγει ο δρόμος για νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους από την Ελλάδα μετά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

Η νέα απόφαση την οποία ανακοίνωσαν την Τρίτη το απόγευμα αφορά στην παραίτηση (waiver) από την υποχρέωση της Ελλάδας για αναλογική πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του ESM/EFSF, σε σχέση με την πρόωρη αποπληρωμή δανείων προς τους δανειστές της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε επίσης τη χρήση κεφαλαίων από έναν ειδικό λογαριασμό αποθέματος μετρητών, που δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, για την πραγματοποίηση αυτής της προπληρωμής.

Σύμφωνα με τις δανειακές συμφωνίες του ESM και του EFSF με την Ελλάδα, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής προς ορισμένους επίσημους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των δανειστών της GLF, ένα αναλογικό ποσό της οικονομικής βοήθειας που παρέχεται στο πλαίσιο των διευκολύνσεων του ESM και του EFSF καθίσταται άμεσα απαιτητό. Χάρη στις απαλλαγές που χορηγήθηκαν σήμερα από τον ESM και το EFSF, η Ελλάδα δεν θα υποχρεούται να προβεί σε αναλογική πρόωρη αποπληρωμή προς κανέναν από τους δύο οργανισμούς.

“Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει αξιοσημείωτη πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή του δανείου GLF στέλνει ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, βελτιώνει τη δομή του χρέους της Ελλάδας και αντικατοπτρίζει τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας. Ο ESM και το EFSF παραμένουν προσηλωμένοι στην υποστήριξη των ελληνικών αρχών στις προσπάθειές τους να ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του χρέους”, δήλωσε ο Pierre Gramegna, Διευθύνων Σύμβουλος του ESM και Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF.

Οι απαλλαγές και η χρήση του ταμειακού αποθέματος χορηγήθηκαν σε απάντηση σε επίσημο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, που πρότεινε την πρόωρη αποπληρωμή δανείων στο πλαίσιο του GLF που λήγουν εντός του 2033 και του 2041, συνολικού ποσού 5,29 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τη χρήση του ταμειακού αποθέματος.

Το GLF ήταν μέρος του πρώτου προγράμματος οικονομικής στήριξης για την Ελλάδα, που συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Αποτελούνταν από διμερή δάνεια από 14 χώρες της ζώνης του ευρώ, ύψους 52,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 31,6 δισεκατομμύρια ευρώ παραμένουν προς το παρόν σε εκκρεμότητα.