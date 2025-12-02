ESM και EFSF: «Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων της Ελλάδας

Σύνοψη από το

  • Ανοίγει ο δρόμος για νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους από την Ελλάδα, μετά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM ενέκρινε τη χρήση κεφαλαίων από ειδικό λογαριασμό αποθέματος μετρητών για την πραγματοποίηση αυτής της προπληρωμής, απαλλάσσοντας την Ελλάδα από αναλογική πρόωρη αποπληρωμή προς τους δύο οργανισμούς.
  • Η ελληνική κυβέρνηση είχε ζητήσει την πρόωρη αποπληρωμή δανείων του GLF, συνολικού ποσού 5,29 δισεκατομμυρίων ευρώ, που λήγουν εντός του 2033 και του 2041, χρησιμοποιώντας το ταμειακό της απόθεμα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

οικονομία

ESM

Ανοίγει ο δρόμος για νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους από την Ελλάδα μετά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

Η νέα απόφαση την οποία ανακοίνωσαν την Τρίτη το απόγευμα αφορά στην παραίτηση (waiver) από την υποχρέωση της Ελλάδας για αναλογική πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του ESM/EFSF, σε σχέση με την πρόωρη αποπληρωμή δανείων προς τους δανειστές της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε επίσης τη χρήση κεφαλαίων από έναν ειδικό λογαριασμό αποθέματος μετρητών, που δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, για την πραγματοποίηση αυτής της προπληρωμής.

Σύμφωνα με τις δανειακές συμφωνίες του ESM και του EFSF με την Ελλάδα, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής προς ορισμένους επίσημους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των δανειστών της GLF, ένα αναλογικό ποσό της οικονομικής βοήθειας που παρέχεται στο πλαίσιο των διευκολύνσεων του ESM και του EFSF καθίσταται άμεσα απαιτητό. Χάρη στις απαλλαγές που χορηγήθηκαν σήμερα από τον ESM και το EFSF, η Ελλάδα δεν θα υποχρεούται να προβεί σε αναλογική πρόωρη αποπληρωμή προς κανέναν από τους δύο οργανισμούς.

“Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει αξιοσημείωτη πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή του δανείου GLF στέλνει ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, βελτιώνει τη δομή του χρέους της Ελλάδας και αντικατοπτρίζει τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας. Ο ESM και το EFSF παραμένουν προσηλωμένοι στην υποστήριξη των ελληνικών αρχών στις προσπάθειές τους να ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του χρέους”, δήλωσε ο Pierre Gramegna, Διευθύνων Σύμβουλος του ESM και Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF.

Οι απαλλαγές και η χρήση του ταμειακού αποθέματος χορηγήθηκαν σε απάντηση σε επίσημο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, που πρότεινε την πρόωρη αποπληρωμή δανείων στο πλαίσιο του GLF που λήγουν εντός του 2033 και του 2041, συνολικού ποσού 5,29 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τη χρήση του ταμειακού αποθέματος.

Το GLF ήταν μέρος του πρώτου προγράμματος οικονομικής στήριξης για την Ελλάδα, που συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Αποτελούνταν από διμερή δάνεια από 14 χώρες της ζώνης του ευρώ, ύψους 52,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 31,6 δισεκατομμύρια ευρώ παραμένουν προς το παρόν σε εκκρεμότητα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων ενισχύει τον εγκέφαλο – Πώς να το κάνουμε;

Γιατροί και Βετεράνοι της ΠΑΕ Ολυμπιακός ενώνουν δυνάμεις για καλό σκοπό

Αλλάζει το Kληρονομικό Δίκαιο: Τι θα ισχύει για διαθήκες, αποποιήσεις κληρονομιάς και σύμφωνα συμβίωσης

Αναπτυξιακός Νόμος: Άρχισε η υποβολή αιτημάτων ελέγχου για επενδυτικά σχέδια – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:15 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Επίδομα παιδιού: Κλείνει αύριο η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Πότε θα καταβληθεί η έκτη δόση

Έως αύριο, Τετάρτη στις 6 μ.μ. θα δέχεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 νέες αιτήσεις ή τροποποι...
16:17 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την ανεργία τον Οκτώβριο

Τα στοιχεία για την ανεργία μηνός Οκτωβρίου ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, η Αρχή αναφέρει...
15:31 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Με 2,1% η ανάπτυξη το 2025 – Τι λέει για χρέος και πλεονάσματα

Mε 2,1 % αναμένεται να “τρέξει” ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 202...
08:25 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Επιστροφή ενοικίου: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις δύο επόμενες πληρωμές

Σε λίγες ημέρες θα γίνουν δύο νέες πληρωμές για την ετήσια επιστροφή ενοικίου του φορολογικού ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»