Νέοι οργανισμοί λειτουργίας στα νοσοκομεία – «Στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και ανθρώπινου ΕΣΥ» δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Το Υπουργείο Υγείας προχωρά από σήμερα σε μία ακόμα μεταρρύθμιση: Την κατάρτιση νέων οργανισμών λειτουργίας για όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πρόκειται για μια αλλαγή που μπαίνει σε εφαρμογή μετά από δεκαετίες συζητήσεων και η οποία θα θέσει τα θεμέλια ενός πιο σύγχρονου και αποτελεσματικού ΕΣΥ.

Οι οργανισμοί των νοσοκομείων καθορίζουν τη διοικητική τους διάρθρωση, τις οργανικές μονάδες, τις θέσεις προσωπικού και τον τρόπο λειτουργίας τους εν γένει, αποτελώντας το βασικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη στους πολίτες. Σημειώνεται πως το σύνολο των υφιστάμενων οργανισμών τον νοσοκομείων αποτελεί προϊόν των ασφυκτικών δημοσιονομικών απαιτήσεων και περιορισμών της προηγούμενης δεκαετίας, την περίοδο 2012-2013. Έκτοτε έχουν προκύψει σημαντικές αλλαγές, όπως η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, νέες ειδικότητες προσωπικού, η σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και άλλες κρίσιμες παρεμβάσεις.

Η αποτύπωση όλων αυτών των μεταβολών σε ενιαία, επικαιροποιημένα κείμενα είναι απαραίτητη, προκειμένου να εξαλειφθούν οι νομικές δυσλειτουργίες που προκύπτουν διαρκώς από τις αποσπασματικές τροποποιήσεις των τελευταίων ετών.

Με σαφές χρονοδιάγραμμα, έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, οι διοικήσεις των νοσοκομείων καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τους νέους οργανισμούς, με πλήρη τεκμηρίωση και λαμβάνοντας υπόψη το δημοσιονομικό πλαίσιο.

Με την πρωτοβουλία αυτή, το ΕΣΥ αποκτά για πρώτη φορά οργανισμούς εναρμονισμένους με την πραγματικότητα, προσαρμοσμένους στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και των ασθενών. Το Υπουργείο Υγείας δημιουργεί ένα πιο λειτουργικό και ανθρώπινο πλαίσιο λειτουργίας για τα νοσοκομεία, που ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Μετά από δεκαετίες συζητήσεων, το ΕΣΥ αποκτά πλέον ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο οργάνωσης, που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και των ασθενών. Οι νέοι οργανισμοί θα περιλαμβάνουν κρίσιμες αλλαγές, καλύπτοντας κενά που μέχρι σήμερα προκαλούσαν δυσλειτουργίες. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και ανθρώπινου ΕΣΥ, που θα προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε όλους. Με αυτή την πρωτοβουλία, το Υπουργείο Υγείας δίνει νέα δυναμική στα δημόσια νοσοκομεία, βελτιώνοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα του πολίτη».

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε: «Η μεταρρύθμιση των οργανισμών των νοσοκομείων δεν είναι απλώς μια διοικητική αλλαγή. Σηματοδοτεί την εξέλιξη, τον συγχρονισμό και τον νέο τρόπο λειτουργίας του ΕΣΥ. Ένα τολμηρό βήμα, με πολλές ωφέλειες στην καθημερινότητα των ασθενών, που γίνεται για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες συζητήσεων. Επειδή αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι ένας: Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ. Με ρεαλιστικό σχέδιο και όραμα που αποτυπώνεται στην πράξη. Για να έχουμε νοσοκομεία που υπηρετούν τον πολίτη, με δομές που στηρίζουν το προσωπικό και με υπηρεσίες που σέβονται τον ασθενή. Το ΕΣΥ μπαίνει σε μια νέα εποχή». 

