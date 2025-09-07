Ανησυχία για τα παράνομα φάρμακα αδυνατίσματος – Ανακαλούνται από τον ΕΟΦ λόγω επικινδυνότητας

Σοβαρή ανησυχία προκαλεί η ανεξέλεγκτη πώληση παράνομων φαρμάκων αδυνατίσματος μέσω διαδικτύου, με τον ΕΟΦ να προχωρά σε άμεσες ανακλήσεις λόγω επικινδυνότητας. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων προειδοποιεί ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα αποτελούν απειλή για την υγεία, καθώς προωθούνται χωρίς έλεγχο και δεν διαθέτουν καμία πιστοποίηση.

Οι φαρμακοποιοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι οι ιστοσελίδες που διαθέτουν τέτοιου είδους χάπια δεν είναι ασφαλείς. «Οι καταναλωτές προμηθεύονται “φάρμακα” τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ζητούν. Το παίρνουν και μπορεί είτε να μην κάνει απολύτως τίποτα είτε να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα», ανέφερε στον ΑΝΤ1 φαρμακοποιός.

Οι καταναλωτές, από την πλευρά τους, εκφράζουν επίσης την ανησυχία τους. «Οι ιστοσελίδες ουσιαστικά σε μπερδεύουν και σε παρασύρουν, καθώς σου υπόσχονται ότι έχουν το χάπι που θα τα κάνει όλα και θα σε αλλάξει». «Πιστεύω πως δεν είναι σωστό να αγοράζουμε τέτοιου είδους φάρμακα χωρίς τη συμβουλή γιατρού. Προφανώς υπάρχουν καλύτερες λύσεις για να χάσει κανείς κιλά», λένε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, οι παρενέργειες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες. Στην αγορά κυκλοφόρησαν πρόσφατα «μαϊμού» φάρμακα αυτής της κατηγορίας, τα οποία συνοδεύονται από σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Δεν περιορίζονται μόνο σε γαστρεντερικά προβλήματα όπως ανορεξία, ναυτία και εμετούς, αλλά μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και γαστροπάρεση, παγκρεατίτιδα ή την εμφάνιση καλοήθων και κακοήθων όγκων στον θυρεοειδή αδένα.

Οι ειδικοί τονίζουν πως όποιος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει φάρμακα για την απώλεια βάρους πρέπει να το κάνει μόνο με ιατρική συνταγή και να τα προμηθεύεται αποκλειστικά από το φαρμακείο της γειτονιάς.