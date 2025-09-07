Επαναπατρίστηκαν οι δύο Έλληνες που είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στο Ναϊρόμπι – Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

Επαναπατρίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες που είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα κατά τη διάρκεια ταξιδιού αναψυχής στην Αφρική και νοσηλεύονταν στο Ναϊρόμπι της Κένυας.

«Πριν λίγες ώρες έφτασαν στο Ελ. Βενιζέλος οι δύο επαναπατρισθέντες Έλληνες με τους συνοδούς τους από το Ναϊρόμπι. Τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κατευθύνονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ για συνέχιση της νοσηλείας τους. Εχει ενημερωθεί το νοσοκομείο υποδοχής. Κλινική εικόνα κατά τη πτήση άριστη», γνωστοποίησε μέσα από ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.