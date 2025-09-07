ΣΥΡΙΖΑ για Κυριάκο Μητσοτάκη στην ΔΕΘ: «Πιεσμένος από την αντίδραση της κοινωνίας ανακοίνωσε περιορισμένες φοροαπαλλαγές»

Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

Σφοδρή επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την ομιλία του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το βράδυ του Σαββάτου.

Υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός, υπό την πίεση της κοινωνίας, προχώρησε σε ανακοινώσεις για περιορισμένες φοροαπαλλαγές, χωρίς ωστόσο να λάβει μέτρα για τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν ανακοίνωσε καμία παρέμβαση σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε: «Είναι φανερά πλέον ένας απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός. Και για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτησή του και πολιτική αλλαγή».

Αναλυτικά:

«Πιεσμένος από την αντίδραση της κοινωνίας που δεν τα βγάζει πέρα από την ακρίβεια, τους φόρους και τα χαμηλά εισοδήματα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα περιορισμένες φοροαπαλλαγές.

Δεν ανακοίνωσε κανένα μέτρο για τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια.

Αντίθετα, περιορίστηκε σε συστάσεις για το ρεύμα, την ώρα που τα καρτέλ θησαυρίζουν.

Δεν προχώρησε σε μέτρα για ΕΦΚ και ΦΠΑ όπως ζητάει και η ΕΕ, ενώ ακόμα και το μέτρο για τον ΦΠΑ των νησιών είναι περιορισμένο.

Χαρακτήρισε την αύξηση των μισθών και των συντάξεων, «απλοϊκή ιδέα».

Είναι απλοϊκή για τον πρωθυπουργό η αδυναμία των νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν ακόμη και στις βασικές ανάγκες, ενώ οι ημέτεροι θησαυρίζουν;

Είναι προκλητικό να μιλά για μια χώρα «στον πυρήνα της Ευρώπης» όταν αγνοεί την Ευρωπαία Εισαγγελέα.

Είναι προκλητικό να επικαλείται ατζέντα νομιμότητας, όταν οι «Φραπέδες» και οι «Χασάπηδες» κάνουν πάρτι.

Είναι προκλητικό να δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει την απομόνωση της χώρας, την ώρα που μας έχει εκθέσει επανειλημμένα διεθνώς και είμαστε εκτός όλων των σοβαρών συμφωνιών, με σοβαρό διπλωματικό έλλειμμα.

Είναι προκλητικό ότι δεν είπε κουβέντα για το έγκλημα των Τεμπών και για τη Δικαιοσύνη και ότι ισχυρίστηκε πως για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει διαχρονική ευθύνη.

Αφού επιδόθηκε σε μια ακραία φοροεπιδρομή, δημιουργώντας υπερπλεόνασμα 6.5 δισεκατομμυρίων, κυρίως από έμμεσους φόρους, προχώρα σε φοροαπαλλαγές που αποδεικνύουν την άδικη πολιτική του.

Και τολμά να ζητά συναίνεση, ενώ βαρύνεται με το σκάνδαλο των υποκλοπών, με το μπάζωμα του εγκλήματος των Τεμπών και με την απροκάλυπτη παραβίαση του Συντάγματος.

Είναι φανερά πλέον ένας απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός.

Και για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτηση του και πολιτική αλλαγή.

Για μια Προοδευτική Ελλάδα.

Για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο.»

