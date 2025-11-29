Θες να δεις μία ταινία δράσης αυτό το Σαββατοκύριακο; – Μια εναλλακτική πρόταση που θα σε «κρατήσει» ξύπνιο

Φωτογραφία: Unsplash.com

Τι ψάχνουμε από μία ταινία δράσης; Τι θέλουμε να δούμε για να μας κρατήσει το ενδιαφέρον και να μην μπούμε στη διαδικασία έπειτα από 20 λεπτά να την κλείσουμε ή να μας έχει πάρει ο ύπνος κρατώντας ένα μπολ ποπ κορν; Να έχει γρήγορη πλοκή, ένα δυνατό σενάριο και καλούς ηθοποιούς. Αν σου αρέσει το συγκεκριμένο είδος και παράλληλα δεν θες να δεις τα πολύ γνωστά, κλασικά φιλμ, που έχουμε παρακολουθήσει από 10 φορές, η παρακάτω είναι μία τίμια επιλογή.

Αν θες να δεις ένα καλό θρίλερ με γρήγορη πλοκή, η ταινία αυτή είναι ιδανική

Το «Unlocked» ή «Συνωμοσία», που μπορείς να παρακολουθήσεις στο Ertflix, κυκλοφόρησε το 2017. Πρόκειται για μία ταινία δράσης με ένα αρκετά δυνατό καστ, καθώς στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βλέπουμε την Νούμι Ραπάς, τον Μάικλ Ντάγκλας, τον Τζον Μάλκοβιτς, τον Ορλάντο Μπλουμ και την Τόνι Κολέτ.

Η σύγχρονη ταινία που συνδυάζει το δράμα με την κωμωδία και αξίζει να παρακολουθήσεις

Unlocked

Η «Συνομωσία» είναι μία ταινία με γρήγορη πλοκή, ωστόσο στα αρνητικά της είναι ενδεχομένως οι πολλές πληροφορίες που έχει, οι οποίες μπορεί σε κάποια σημεία να μπερδεύουν τον θεατή… Δύο φορές χρειάστηκε να την πάω λίγο πίσω για να δω ξανά μία σκηνή.

Η ταινία θρίλερ με την οποία δεν θα βαρεθείς ούτε λεπτό και πρέπει να δεις αυτό το Σαββατοκύριακο

Η Ραπάς πάντως υποδύεται με πολύ καλό τρόπο την Άλις, μία πρώην ανακρίτρια της CIA, η οποία ύστερα από μία σκληρή αποτυχία αποσύρεται από την ενεργό δράση. Ωστόσο, αναγκάζεται να επιστρέψει και μάλιστα να κινηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα, προκειμένου να αποτρέψει μία βιολογική επίθεση, αλλά και να προστατέψει την ίδια της την ζωή.

Unlocked

Στα πολύ θετικά της ταινίας, είναι ότι μέχρι το τέλος, το φιλμ διαρκεί μία ώρα και τριάντα τέσσερα λεπτά, το ποιος είναι καλός και ποιος κακός δεν είναι ξεκάθαρο και θες να δεις γρήγορα τι θα γίνει στη συνέχεια κι αν η κεντρική ηρωίδα θα τα καταφέρει.

Unlocked

Δείτε το trailer

