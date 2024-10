4ο Συνέδριο Cyber Greece 2024- Παπαστεργίου: Η εποχή της αθωότητας στον κυβερνοχώρο έχει τελειώσει

«Η εποχή της αθωότητας στον κυβερνοχώρο έχει τελειώσει» τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, στην συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, εκδότη-διευθυντή της RealNews και πρόεδρο της ΕΙΗΕΑ, στο 4ο Συνέδριο CyberGreece που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Του Θάνου Μωριάτη

Αναφερόμενος στην απαιτούμενη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων, υπογράμμισε ότι «τον πήχη δεν τον βάζουν μόνο τα χρήματα, που ποτέ δεν είναι αρκετά». Προσέθεσε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα είναι τα χρήματα που έχουμε δει στο Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και το ΕΣΠΑ του υπουργείου που τώρα ξεκινάει να τρέχει.

Αναφέρθηκε στην σημασία του ανθρώπινου δυναμικού. «Αν αύριο το πρωί υπήρχαν 5 χιλιάδες άνθρωποι της πληροφορικής θα έβρισκαν κατευθείαν δουλειά. Θέλουμε να μορφώσουμε το προσωπικό που έχουμε, χρειάζονται και περισσότερα χέρια. Πρέπει να φέρουμε κόσμο και Έλληνες από το εξωτερικό» τόνισε.

Όπως επεσήμανε, είναι σημαντικό να δούμε με ποιους τρόπους θα είναι οι πολίτες πιο ασφαλείς. «Οι πηγές ενέργειας, που είναι τα καλώδια, πόσο ασφαλή είναι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας» υποστήριξε.

Σχολιάζοντας την δυναμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη μέχρι σήμερα το πρώτο τρένο Τεχνητής Νοημοσύνης το έχει χάσει. Πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα τι κάνουμε, ειδικά σε επίπεδο υποδομών. Πόσες ευρωπαϊκές εταιρείες υπάρχουν και μπορούν να πρωτοπορήσουν στον χώρο αυτό. Πολύ σημαντικό όμως και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Είναι τόσο δυναμικά αναπτυσσόμενη η τεχνολογία και η αγορά που ένας νόμος δεν γίνεται να είναι αρκετός. Χρειάζεται συνέχεια αναθεωρήσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στα data center, επεσήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ισορροπία μεταξύ δικτύου και παραγωγής ενέργειας. Η λύση, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι να υπάρχουν όρια στα data center τα οποία δεν θα υπερβαίνουν τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας.

«Δεν πρέπει να νιώθεις ποτέ ασφαλής και να θεωρείς ότι τα έχεις καλύψει όλα. Θέλει συστηματική δουλειά. Η εποχή της αθωότητας στον κυβερνοχώρο έχει τελειώσει. Δεν θα πρέπει να είμαστε πλέον τόσο ανοιχτοί, να εκμεταλλευτούμε τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν. Θέλει δουλειά, θέλει γνώση, θέλει παρακολούθηση» κατέληξε ο κ. Παπαστεργίου.

