Live – Δείτε το 4ο συνέδριο Cyber Greece 2024: Επαναπροσδιορίζοντας την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο

Η Next is Now και η Dome Consulting συνδιοργανώνουν σήμερα, Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024, στο Grand Hyatt Athens το συνέδριο με τίτλο «CYBER 2024: Redefining Cyber Resilience / Επαναπροσδιορίζοντας την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο».

Καθώς το ψηφιακό περιβάλλον συνεχώς μεταβάλλεται, η ανάγκη για την αναπροσαρμογή πολιτικών, κανονισμών και βέλτιστων πρακτικών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα γίνεται επιτακτική. Το συνέδριο θα εξετάσει θέματα όπως:

Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέα δεδομένα ασφαλείας.

Τρόποι μείωσης των κινδύνων και των ευπαθειών στον ψηφιακό κόσμο.

Τα όρια και οι δυνατότητες των διεθνών και εθνικών παρεμβάσεων στην κυβερνοασφάλεια.

Με συνεντεύξεις, debate και panel, το 4ο συνέδριο Cyber Greece 2024 υπόσχεται να δώσει σημαντικές απαντήσεις και να ορίσει τις προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Δείτε εδώ απευθείας το συνέδριο Cyber Greece 2024

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο στο: https://cybergreece.gr/