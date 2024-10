4ο συνέδριο Cyber Greece 2024 – Κοσμόπουλος: Οι κυβερνοεπιθέσεις γίνονται ολοένα και πιο ευφυείς – Δεν διακρίνονται από σύνορα

Η ανάπτυξη και η πρόοδος της τεχνολογίας αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας και δημιουργεί απεριόριστες ευκαιρίες, ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Αθανάσιος Κοσμόπουλος, DPO του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Εθνικός Αντιπρόσωπος στο European Cybersecurity Competence Center, στο 4ο Συνέδριο CyberGreece που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Του Θάνου Μωριάτη

Όπως τόνισε, το φάσμα όμως των κυβερνοαπειλών είναι πιο σύνθετο από ποτέ. «Παραβιάσεις απορρήτου, ακόμη και απειλές», σημείωσε.

«Η κυβερνοασφάλεια δεν είναι πλέον ένα ζήτημα που αφορά μόνο στις ομάδες πληροφορικής αλλά πλέον αγγίζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Επιχειρήσεις αλλά και κάθε πολίτη ξεχωριστά, ειδικά στο γνωσιακό επίπεδο καθώς δεν υπάρχει firewall για τα μυαλά μας». σημείωσε.

«Η αντιμετώπιση θέλει δέσμευση και συνεργασία έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το ψηφιακό μας μέλλον» ανέφερε ο κ. Κοσμόπουλος και προσέθεσε ότι μία από τις βασικές μας προκλήσεις είναι να κάνουμε την κυβερνοασφάλεια κατανοητή προς όλους, αλλά και να καλλιεργήσουμε την συνείδησή της ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας.

«Οι επιθέσεις γίνονται ολοένα και πιο ευφυείς. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε όλες τις επιθέσεις, αλλά μπορούμε να προετοιμαστούμε για αυτές και να μειώσουμε τις επιπτώσεις. Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν διακρίνονται από σύνορα. Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί και να αναταλλάσουμε τις βέλτιστες λύσεις για την αντιμετώπισή τους» κατέληξε.

