4ο συνέδριο Cyber Greece 2024 – Νίκος Χατζηνικολάου: Η τεχνολογική επανάσταση που συντελείται, εγκυμονεί και σημαντικούς κινδύνους

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημοσίου, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, καθώς και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας αποτελούν βασικά προαπαιτούμενα για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους, τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και την κοινωνική ευημερία» επεσήμανε κατά τον χαιρετισμό του στο 4ο Συνέδριο CyberGreece, o Εκδότης – Διευθυντής της RealNews & Πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ, Νίκος Χατζηνικολάου.

Του Θάνου Μωριάτη

Όπως τόνισε, το συνέδριο που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, έχει σκοπό να αναδείξει τον ραγδαία εξελισσόμενο ψηφιακό κόσμο ο οποίος προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες, αλλά παράλληλα φέρνει και νέες προκλήσεις.

Χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηνικολάου υπογράμμισε πως «η τεχνολογική επανάσταση που συντελείται τις τελευταίες δεκαετίες – η οποία κορυφώνεται τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης(AI)- εγκυμονεί και σημαντικούς κινδύνους. Στον ψηφιακό κόσμο κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται και κανείς δεν είναι ασφαλής. Το κυβερνοέγκλημα παρουσιάζει μεγάλη έξαρση τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία διεθνών ερευνών, κάθε 39 δευτερόλεπτα σημειώνεται μια νέα κυβερνοεπίθεση. Το συνολικό κόστος της ζημίας που προκαλεί σε παγκόσμιο επίπεδο το κυβερνοέγκλημα ετησίως θα υπερβεί τα 10 τρισεκατομμύρια δολάρια(!) το 2025. Θα αγγίξει δηλαδή το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ».

«Κρίσιμοι τομείς, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η υγεία και ο χρηματοοικονομικός κλάδος, που εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις ψηφιακές τεχνολογίες για τη λειτουργία τους θα βρεθούν στο στόχαστρο του κυβερνοεγκλήματος. Επομένως, η ανάπτυξη της κυβερνοασφάλειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτική σταθερότητα, την οικονομική ευημερία και την κοινωνική συνοχή» προσέθεσε.

Κλείνοντας ανέφερε πως «η ανάπτυξη της κυβερνοασφάλειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτική σταθερότητα, την οικονομική ευημερία και την κοινωνική συνοχή. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε τους καρπούς του ψηφιακού μετασχηματισμού απαιτούνται εξελιγμένα εργαλεία, συντονισμένες δράσεις και σύγχρονο θεσμικό και νομικό πλαίσιο για τη διαφύλαξη ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας των ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών».

