4o Συνέδριο Cyber Greece 2024 – Στο επίκεντρο η Κυβερνοάμυνα και η ανθεκτικότητα του Κράτους

Τα πολύ σημαντικά ζητήματα Κυβερνοάμυνας και Ανθεκτικότητας του Κράτους συζήτησαν οι συμμετέχοντες στο πρώτο πάνελ του 4ου Συνεδρίου CyberGreece που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Του Θάνου Μωριάτη

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επενδύει σε νέες τεχνολογίες. “Ανίχνευση εστιών φωτιάς , drones και τεχνολογία για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμοί” είναι προτεραιότητα επεσήμανε.

“Εμείς σχεδιάζουμε πάντα με βάση τα χειρότερα σενάρια και αυτό οφείλει να κάνει αυτός που διοικεί. Με τον ΟΤΕ σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα backup room ψηφιακό, έτσι ώστε αν το σύστημα πέσει να υπάρχει δυνατότητα σε λίγα λεπτά να ανέβει με διαφορετικό τρόπο” σημείωσε ο κ. Κικίλιας, και επεσήμανε ότι στο άμεσο μέλλον είναι ύψιστης ανάγκης η άμυνα απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις και σε κακόβουλα λογισμικά.

Αναφέρθηκε παράλληλα και στο πρόγραμμα “Αιγίς” που αποτελεί έναν “εγκέφαλο συλλογής πληροφοριών πρόληψης”. “Έχουμε δημοπρατήσει 1,7 δισ. έργα, σένσορες για δάση και βουνά ανίχνευσης πρώτου καπνού, δορυφορικές λήψεις, 110 drone όλων των μεγεθών τελευταίας τεχνολογίας ανίχνευσης, αεροσκάφη, 1.200 πυροσβεστικά οχήματα, 10 καναντέρ” τόνισε ο κ. Κικίλιας μεταξύ άλλων.

“Πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ γρήγορα όλες τις προκλήσεις που αυτή τη στιγμή αναδύονται στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Έχουν μπει δύο νέες διαστάσεις πλέον, το διάστημα και ο κυβερνοχώρος” επεσήμανε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιάννης Κεφαλογιάννης. Όπως τόνισε, είναι βασικοί άξονες για την επόμενη ημέρα η εκπαίδευση, η νέα δομή δυνάμεων και η καινοτομία.

“Προσπαθούμε να επενδύσουμε στις γνώσεις, ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι ο ανθρώπινος για ένα σύγχρονο περιβάλλον ασφαλείας” σημείωσε, ενώ υπογράμμισε ότι η ταχύτητα όσον αφορά στην προμήθεια τεχνολογιών και εξοπλισμού άμυνας απέναντι σε τεχνολογικές επιθέσεις είναι σημαντικός παράγοντας. “Ζήτημα ζωής και θανάτου” κατέληξε.

Τη σημασία του να δημιουργήσουμε τις σωστές βάσεις και να εκπαιδεύσουμε τους νέους επιστήμονες στην Ελλάδα επεσήμανε η Σοφία Ανανιάδου, Καθηγήτρια Τεχνητής Νοημοσύνης στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ & Επικεφαλής Ερευνήτρια στο Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης “Αρχιμήδης”. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους νέους κινδύνους που ανακύπτουν όπως η απάτη αλλά και στον χώρο της εξαπάτησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων. “Αυτό που μας φοβίζει είναι ότι δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο μπορεί να εξελιχθεί αυτό τα επόμενα χρόνια”.

Τη συζήτηση συντόνισε η Μαριάννα Πυργιώτη, CO-Founder της Dome Consulting Firm & Communication Expert.

