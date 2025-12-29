Οι μνηστήρες του «Μούζα» – Στο στόχαστρο πολλών μεγάλων ομίλων του εξωτερικού το «χρυσό παιδί» του Ολυμπιακού

Στο στόχαστρο πολλών μεγάλων συλλόγων του εξωτερικού έχει μπει το «χρυσό παιδί» του Ολυμπιακού, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα πουν εύκολα το «ναι».

Του ΔΙΟΝΥΣΗ ΒΕΡΒΕΛΕ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο Χρήστος Μουζακίτης έχει εκτοξευτεί! Ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού δεν είναι πλέον ένα project των Πειραιωτών για το μέλλον, αλλά ένας παίκτης που έχει δείξει πως μπορεί να σταθεί περίφημα σε υψηλό επίπεδο. Κάνει πρωταθλητισμό και βρίσκεται στο επίκεντρο του πρωτοφανούς ενδιαφέροντος μεγάλων ομάδων του εξωτερικού.

Η εξέλιξη του Μουζακίτη είναι ραγδαία, αλλά όχι τυχαία. Με τις εμφανίσεις του με την ερυθρόλευκη φανέλα, ο διεθνής μέσος έχει καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις, συνδυάζοντας το νεαρό της ηλικίας του και τον ενθουσιασμό, με στοιχεία εντυπωσιακής ωριμότητας. Αυτή η ισορροπία κέρδισε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και εκτόξευσε τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, με την αξία του να απογειώνεται μέσα σε λίγους μήνες.

Το ενδιαφέρον για τον Μουζακίτη δεν είναι τωρινό. Στο πρόσφατο παρελθόν, η Μίλαν ήταν η πρώτη που χτύπησε επίσημα την πόρτα των Πειραιωτών, αναγνωρίζοντας την αξία του. Δεν ήταν η μόνη, όμως.

Τις τελευταίες ημέρες, από την Ιταλία ακούστηκε και η Γιουβέντους. Και όλα αυτά, όταν στο περιθώριο της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Τσάμπιονς Λιγκ, το όνομα του Ελληνα μέσου συζητήθηκε έντονα. Μάλιστα, ο Τσάμπι Αλόνσο, ένας από τους κορυφαίους μέσους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και νυν τεχνικός της «βασίλισσας», μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το ταλέντο του, υπογραμμίζοντας πως παρακολουθείται…

Η φήμη του Μουζακίτη δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορη την Πρέμιερ Λιγκ. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, ενώ στο «κάδρο» βρίσκονται σταθερά ομάδες με εξαιρετικό σκάουτινγκ, όπως η Άστον Βίλα και η Μπράιτον. Το γεγονός ότι σύλλογοι του αγγλικού πρωταθλήματος τον καλοβλέπουν, αποδεικνύει ότι ο Μουζακίτης θεωρείται αυτή τη στιγμή το κορυφαίο ταλέντο που έχει αναδείξει το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια.

Παρά τον χορό των εκατομμυρίων και τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να μετακομίζει σε κάποιο από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, ο Μουζακίτης παραμένει προσγειωμένος. Συνεχίζει να δουλεύει, ενώ προτεραιότητές του παραμένουν ο Ολυμπιακός και η επίτευξη των στόχων της ομάδας. Γνωρίζει άλλωστε πως οι Πειραιώτες έχουν τον πρώτο λόγο και δεν δείχνουν διατεθειμένοι να πουν το «ναι» σε μια νορμάλ πρόταση.

Ο 19χρονος μέσος έχει εξελιχθεί σε ένα σπάνιο περιουσιακό στοιχείο για τον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ και η χρησιμοποίησή του στην εθνική ομάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει βοηθήσει στην άνοδο της αξίας του. Ο «Μούζα» έχει κάθε λόγο να ονειρεύεται μια μεγάλη καριέρα και φαίνεται πως είναι θέμα χρόνου στα γραφεία της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ να φτάσουν προτάσεις που δεν θα αφήσουν ασυγκίνητους τόσο τον σύλλογο, όσο και τον ίδιο. Ο Ολυμπιακός, όμως, δεν θα πει εύκολα το «ναι»…