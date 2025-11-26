Νίκος Ρογκαβόπουλος για Εθνική Ελλάδας: «Αν κληθώ τον Φεβρουάριο, θα δώσω το παρών»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αποκάλυψε πως θα είναι στη διάθεση της Εθνικής Ελλάδας για το επόμενο παράθυρο των προκριματικών του Μουντομπάσκετ, τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Ο Έλληνας φόργουορντ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν, εκμεταλλευόμενος την απουσία του Τσέντι Όσμαν και σημειώνοντας 13 πόντους. Μετά τη λήξη του αγώνα, στάθηκε τόσο στη νίκη της ομάδας του όσο και στην απόδοσή του, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συνολική εικόνα.

«Ήταν μια σημαντική νίκη και θέλαμε να κλείσουμε τη βδομάδα πριν τη διακοπή για τις εθνικές έτσι, ώστε να ηρεμήσουμε και με καθαρό μυαλό να δούμε τη συνέχεια», ανέφερε αρχικά ο Ρογκαβόπουλος, δίνοντας το στίγμα της προσπάθειας των “πράσινων”.

Αναφερόμενος στο 25-0 σερί και στην άμυνα της ομάδας, τόνισε: «Η άμυνά μας ήταν εξαιρετική, με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο. Βελτιωθήκαμε πολύ μετά, βρήκαμε τους αιφνιδιασμούς και βάλαμε μεγάλα καλάθια. Ο Ναν μάς ξεκόλλησε επιθετικά, όπως κάνει πάντα».

Σε προσωπικό επίπεδο, ο νεαρός φόργουορντ δήλωσε: «Είμαι πολύ ευγνώμων που με πιστεύει η ομάδα, ό,τι κι αν κάνω. Θα συνεχίσω να δουλεύω και να προσπαθώ, ό,τι κι αν συμβεί».

Τέλος, αναφέρθηκε και στην επικείμενη συμμετοχή του με την Εθνική ομάδα, λέγοντας: «Έχουμε μιλήσει με τον Νίκο Ζήση. Τον Φεβρουάριο, στο επόμενο παράθυρο, αν κληθώ, θα δώσω το παρών».