Κηφισιά: Με πολλές απουσίες κόντρα στον Ολυμπιακό – «Last dance» για τον Τεττέη

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ανδρέας Τεττέη

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε το απόγευμα της Παρασκευής (19/12) την προετοιμασία της ενόψει του σαββατιάτικου (20/12, 20:30) αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 15η αγωνιστική της Super League, με τον Σεμπαστιάν Λέτο να μετράει –ούτε λίγο, ούτε πολύ- έξι απουσίες παικτών της πρώτης γραμμής του ροτέισον της ομάδας των βορείων προαστίων.

Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έμειναν ο Λαζάρ Αμανί που συμπλήρωσε κάρτες κόντρα στον Αστέρα AKTOR και θα εκτίσει την ποινή του στο ματς με στους Πειραιώτες, ενώ το τιμωρημένοι είναι επίσης και οι Νταβίντ Σιμόν και Γιασέρ Λαρουσί, που έχουν δηλωθεί απ’ την περασμένη εβδομάδα.

Από εκεί και πέρα, ο Τζέρεμι Αντόνισε υπέστη διάστρεμμα στον αγώνα της περασμένης αγωνιστικής, ενώ οι Αλμπέρτο Μποτία και Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης έμειναν εκτός λόγω ενοχλήσεων.

Ο αγώνας κόντρα στον Ολυμπιακό θα είναι ο τελευταίος για τον Ανδρέα Τεττέη με τη φανέλα της Κηφισιάς, καθώς στην συνέχεια θα ενσωματωθεί στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό: Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρες, Χουχούμης, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λάμψιας, Σμπώκος, Πόμπο, Έμπο, Πόθας, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Ρούμπεν Πέρεθ, Κωνσταντακόπουλος, Τζίμας, Τεττέη, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Πατήρας, Μούσιολικ και Χριστόπουλος.

