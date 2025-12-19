Πούτιν: «Ναι, είμαι ερωτευμένος» – Βίντεο από τη σπάνια προσωπική παραδοχή του

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραδέχθηκε σήμερα ότι είναι «ερωτευμένος», αλλά δεν αποκάλυψε το όνομα της γυναίκας που έχει κερδίσει την καρδιά του.

Σε μια φαινομενικά προκαθορισμένη ερώτηση από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου στο τέλος της χρονιάς, τον ρώτησαν: «Είπατε σήμερα ότι πιστεύετε στην αγάπη με την πρώτη ματιά. Βλαντίμιρ, είστε ερωτευμένος;»

Ο διαζευγμένος Πρόεδρος της Ρωσίας, γνωστός για τη μυστικότητα που διατηρεί στην προσωπική του ζωή, απάντησε με ένα «Ναι».

During a 4.5-hour hotline blitz, Putin was asked if he is in love and replied that yes, he is. pic.twitter.com/lSoX31DGbm — Sputnik Armenia 🇦🇲 (@SputnikArm) December 19, 2025



Δεν είναι σαφές αν αναφερόταν στη μυστική σχέση του με την Άλινα Καμπάεβα, ολυμπιονίκη στη ρυθμική γυμναστική, με την οποία διατηρεί δεσμό εδώ και 18 χρόνια και έχουν δύο παιδιά που ζουν με ψευδώνυμα –τον Ιβάν (10 ετών) και τον Βλαντιμίρ Τζούνιορ (6)– τα οποία πιστεύεται ότι ζουν σε κρυφά ανάκτορα σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας, χωρίς ποτέ να μιλά γι’ αυτά δημοσίως.

Σύμφωνα με την Daily Mail, κυκλοφορούν ευρέως οι φήμες ότι ο 73χρονος Πούτιν σκοπεύει να παραδεχθεί δημόσια τη σχέση και την κρυφή οικογένειά του έπειτα από χρόνια μυστικότητας, ενώ μια άλλη εκδοχή των θεωριών που διακινούνται είναι ότι ήθελε απλώς να μαλακώσει την εικόνα του στους πολίτες, δείχνοντας ότι είναι ικανός να αγαπήσει.

Ταυτόχρονα, αναφέρεται ότι ο Πούτιν είχε απατήσει την Καμπάεβα με μια ανήλικη, την τότε 17χρονη Αλίσα Χάρτσεβα, την οποία συναντούσε κρυφά όταν η Καμπάεβα απουσίαζε, όπως αποκάλυψαν Ρώσοι δημοσιογράφοι.

«Το κορίτσι επισκεπτόταν τακτικά τον [τότε] πρωθυπουργό — οι επισκέψεις αυτές συνέπιπταν φυσικά με τις απουσίες της Άλινα Καμπάεβα, που ήδη ήταν η κύρια σύντροφος του Πούτιν. Η επίσημη σύζυγός του, Λουντμίλα, δεν ζούσε πλέον με τον πρωθυπουργό», ανέφερε το Proekt.

Αργότερα, το 2014, ο Πούτιν και η Λουντμίλα Πούτινα χώρισαν, έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά, τη Μαρία Βορόντσοβα (40 ετών) και την Κατερίνα Τιχόνοβα (39).

Παράλληλα, ο Πούτιν είχε μακροχρόνια σχέση με τη Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, 50 ετών σήμερα, από την οποία γεννήθηκε η κόρη του Λουίζα, πραγματικό όνομα Ελισαβέτα Κριβονόγκιχ, για την οποία δεν μιλά ποτέ.