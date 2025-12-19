Ιταλία: Με εισιτήριο από την 1η Φεβρουαρίου 2026 η πρόσβαση στη Φοντάνα ντι Τρέβι – Πόσο θα κοστίζει

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Φοντάνα ντι Τρέβι, Ιταλία
πηγή: EPA/FABIO FRUSTACI

Από 1η Φεβρουαρίου 2026 οι τουρίστες θα καλούνται να πληρώνουν εισιτήριο ύψους 2 ευρώ για να έχουν πρόσβαση στη Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη της Ιταλίας, μέτρο που αναμένεται να αποφέρει 6,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την πόλη, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της ιταλικής πρωτεύουσας, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.

Μόνο οι κάτοικοι της ιταλικής πρωτεύουσας θα συνεχίσουν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο μνημείο το οποίο προσελκύει καθημερινά τεράστια πλήθη κόσμου. Δωρεάν θα παραμείνει η επίσκεψη από απόσταση στο μνημείο, και η πρόσβαση από κοντά θα είναι αποκλειστικά για κατόχους εισιτηρίων, τόνισε ο δήμαρχος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Από την 1η Φεβρουαρίου, εισάγουμε εισιτήριο για έξι σημεία» στην ιταλική πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένης της Φοντάνα ντι Τρέβι, είπε ο Γκουαλτιέρι.

Η είσοδος στα άλλα πέντε σημεία θα κοστίζει πέντε ευρώ.

Αυτό το μπαρόκ αριστούργημα, χτισμένο στην πρόσοψη ενός παλατιού, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της Ρώμης, που έγινε διάσημο από την ταινία του Φεντερίκο Φελίνι «La Dolce Vita», στην οποία η Ανίτα Έκμπεργκ προσκαλεί τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι να την ακολουθήσει στη λεκάνη του σιντριβανιού.

Η Φοντάνα ντι Τρέβι βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για πολλούς επισκέπτες που ταξιδεύουν στην Αιώνια Πόλη.

Το να κάνεις μια ευχή και να πετάς ένα νόμισμα στο νερό είναι μια τόσο βαθιά ριζωμένη παράδοση που οι αρχές συγκεντρώνουν χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα, τα οποία στη συνέχεια δωρίζονται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Caritas.

Μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 8ης Δεκεμβρίου, περίπου εννέα εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν το σημείο ακριβώς μπροστά από το σιντριβάνι, κατά μέσο όρο 30.000 άτομα την ημέρα, ανέφερε ο Γκουαλτιέρι.

Το δημοτικό συμβούλιο είχε ήδη ανακοινώσει σχέδια για τη ρύθμιση της πρόσβασης στο σιντριβάνι λόγω του συνωστισμού στο μνημείου, όπου αποτελεί και στόχο πορτοφολάδων. Το δημοτικό συμβούλιο εκτιμά ότι το εισιτήριο εισόδου στη Φοντάνα ντι Τρέβι θα μπορούσε να αποφέρει 6,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, σύμφωνα με τον δήμαρχο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ιταλικές αρχές εισάγουν εισιτήρια για πρόσβαση σε μνημεία. Το 2023 ξεκίνησε η χρέωση για την πρόσβαση στο Πάνθεον, μια εκκλησία που στεγάζεται σε έναν πρώην ρωμαϊκό ναό, και η Βενετία εισήγαγε ένα τουριστικό εισιτήριο εισόδου πέρυσι κατά τις περιόδους αιχμής.

19:49 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

