ΗΠΑ: Νέος γύρος συνομιλιών στο Μαϊάμι – Σήμερα συνάντηση Γουίτκοφ με Ουκρανούς και Ευρωπαίους διαπραγματευτές, το Σαββατοκύριακο με Ρώσους αξιωματούχους

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντηθεί σήμερα Παρασκευή στο Μαϊάμι με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας, μετέδωσε ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο πηγές.

Ο Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, σχεδιάζουν επίσης να συναντηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο με μια ρωσική αντιπροσωπεία, είπε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο πρακτορείο Reuters, καθώς συνεχίζουν τις προσπάθειες για μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές για την ειρήνη θα αρχίσουν νέο γύρο συνομιλιών σήμερα με την διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ σχετικά με τις προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κιέβου, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Ο Ουμέροφ που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες, δήλωσε επίσης μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι του Κιέβου θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ