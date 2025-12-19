ΗΠΑ: Νέος γύρος συνομιλιών στο Μαϊάμι – Σήμερα συνάντηση Γουίτκοφ με Ουκρανούς και Ευρωπαίους διαπραγματευτές, το Σαββατοκύριακο με Ρώσους αξιωματούχους

Σύνοψη από το

  • Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντηθεί σήμερα Παρασκευή στο Μαϊάμι με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας.
  • Ο Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ σχεδιάζουν να συναντηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο με ρωσική αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό της εισβολής στην Ουκρανία.
  • Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές ξεκινούν νέο γύρο συνομιλιών σήμερα με την αμερικανική ομάδα για τον τερματισμό του πολέμου, με τη συμμετοχή και Ευρωπαίων εταίρων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Φωτογραφία: Reuters

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντηθεί σήμερα Παρασκευή στο Μαϊάμι με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας, μετέδωσε ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο πηγές.

Ο Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, σχεδιάζουν επίσης να συναντηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο με μια ρωσική αντιπροσωπεία, είπε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο πρακτορείο Reuters, καθώς συνεχίζουν τις προσπάθειες για μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές για την ειρήνη θα αρχίσουν νέο γύρο συνομιλιών σήμερα με την διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ σχετικά με τις προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κιέβου, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Ο Ουμέροφ που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες, δήλωσε επίσης μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι του Κιέβου θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

