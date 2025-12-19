Εμπλοκή και αερομαχίες με οπλισμένα τουρκικά F-16 στο Αιγαίο

Η Τουρκία προκαλεί εισβάλοντας στο Αιγαίο με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά, με την Πολεμική Αεροπορία να απαντά ακαριαία με αναχαιτίσεις. Μόνο που σήμερα για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο του 2023 είχαμε αερομαχίες η μία εκ των οποίων έφτασε σε λοκάρισμα τουρκικού μαχητικού από τους πυραύλους ελληνικού F-16.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ανεβαίνει κατακόρυφα η ένταση στο Αιγαίο από την Τουρκία, η οποία πλέον μετά το μπαράζ των παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου το τελευταίο διάστημα προχώρησε σε εισβολή με οπλισμένα F-16 στο Αιγαίο, με την Πολεμική Αεροπορία να προχωρά σε αναχαιτίσεις, οι οποίες κατέληξαν σε αερομαχίες και μία σε εμπλοκή τουρκικού μαχητικού.

Συνέβη το μεσημέρι, ανάμεσα από Χίο – Λέσβο, με ένα ζεύγος οπλισμένων τουρκικών μαχητικών F-16 να εισβάλει στο Αιγαίο και την Πολεμική Αεροπορία να απαντά με 4 οπλισμένα μαχητικά.

Ακολούθησαν σκληρές αερομαχίες, η μία των οποίων οδήγησε σε εμπλοκή του τουρκικού μαχητικού, που υποχρεώθηκε σε άτακτη φυγή προς τα τουρκικά παράλια.

Συνολικά, σήμερα σημειώθηκαν 8 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, 2 από τα μαχητικά και 6 από κατασκοπευτικό ATR-72 του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.