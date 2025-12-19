Γαλλία – Shein: Υποχρεωτικός έλεγχος ηλικίας των πελατών μετά τον σάλο με τις ερωτικές κούκλες

  • Δικαστήριο του Παρισιού διέταξε την πλατφόρμα Shein να εφαρμόσει μέτρα επαλήθευσης της ηλικίας των πελατών της για κάθε «προϊόν για ενήλικες» που πωλείται στη Γαλλία και της επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, μετά τον σάλο που προκλήθηκε με τις ερωτικές κούκλες με παιδικά χαρακτηριστικά.
  • Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της γαλλικής κυβέρνησης να ανασταθεί η λειτουργία της πλατφόρμας για τρεις μήνες, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν «δυσανάλογο» μέτρο.
  • Η Shein χαιρέτισε την απόφαση του δικαστηρίου, τονίζοντας τη δέσμευσή της να βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες ελέγχου και να προστατεύει τους Γάλλους καταναλωτές. Η εταιρεία είχε ήδη αναστείλει τη λειτουργία της διαδικτυακής αγοράς της και σταμάτησε να πουλάει ερωτικά βοηθήματα παγκοσμίως.
Δικαστήριο του Παρισιού διέταξε την πλατφόρμα Shein να εφαρμόσει μέτρα επαλήθευσης της ηλικίας των πελατών της για κάθε «προϊόν για ενήλικες» που πωλείται στη Γαλλία και της επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, μετά τον σάλο που προκλήθηκε με τις ερωτικές κούκλες με παιδικά χαρακτηριστικά που πωλούνταν από το διαδικτυακό κατάστημα.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της γαλλικής κυβέρνησης να ανασταλεί η λειτουργία της πλατφόρμας για τρεις μήνες, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν «δυσανάλογο» μέτρο. Η απόφαση αυτή χαλαρώνει κάπως την πίεση που αντιμετωπίζει η Shein στη Γαλλία.

«Χαιρετίζουμε την απόφαση αυτήν. Παραμένουμε δεσμευμένοι να βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες ελέγχου, σε στενή συνεργασία με τις γαλλικές αρχές, με στόχο να επιβάλουμε κάποια από τα αυστηρότερα πρότυπα στη βιομηχανία και εντείνουμε αυτές τις προσπάθειες» ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Shein μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

«Προτεραιότητά μας παραμένει να προστατεύσουμε τους Γάλλους καταναλωτές και να διασφαλίσουμε ότι θα τηρούμε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς», πρόσθεσε.

Η Shein βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου αφού στο διαδικτυακό κατάστημά της διαπιστώθηκε ότι πωλούνταν απαγορευμένα όπλα και ερωτικές κούκλες που έμοιαζαν με παιδιά.

Η γαλλική κυβέρνηση προσπάθησε ανεπιτυχώς να αναστείλει της λειτουργία της στις 5 Νοεμβρίου, λιγότερο από δύο ώρες αφού άνοιξε το πρώτο φυσικού κατάστημά της εντός του πολυκαταστήματος BHV στο Παρίσι.

Η Shein ανέστειλε τη λειτουργία της διαδικτυακής αγοράς –όπου τρίτα μέρη παρουσιάζουν τα προϊόντα τους– αλλά ο δικός της ιστότοπος με ενδύματα παρέμεινε προσβάσιμος. Η εταιρεία σταμάτησε επίσης να πουλάει ερωτικά βοηθήματα παγκοσμίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

