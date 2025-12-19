Μακρόν: Η Ευρώπη πρέπει να συνεργαστεί με τον Πούτιν αν αποτύχουν οι προσπάθειες των ΗΠΑ για ειρηνευτική συμφωνία

Η Ευρώπη θα κληθεί να επανεξετάσει το ενδεχόμενο άμεσου διαλόγου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, εφόσον αποτύχουν οι αμερικανικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, ξεκαθάρισε την Παρασκευή ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Όπως δήλωσε ο Μακρόν από τις Βρυξέλλες, η Ευρώπη «είτε θα καταλήξει σε μια ισχυρή και διαρκή ειρήνη, με τις απαιτούμενες (εγγυήσεις) ασφάλειας, είτε θα χρειαστεί τις επόμενες εβδομάδες να βρει τρόπους ώστε οι Ευρωπαίοι να επανεμπλακούν σε έναν ουσιαστικό διάλογο με τη Ρωσία, με πλήρη διαφάνεια».

Οι δηλώσεις του έγιναν τη στιγμή που Ευρωπαίοι ηγέτες, επιφυλακτικοί απέναντι στις μελλοντικές στρατιωτικές φιλοδοξίες του Πούτιν, εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τον αποκλεισμό τους από τις ειρηνευτικές συνομιλίες που προωθεί η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περιοριζόμενοι στον ρόλο της στήριξης των διαπραγματευτικών θέσεων της Ουκρανίας από το περιθώριο.

Το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό των δηλώσεων Μακρόν.

Ο Γάλλος Πρόεδρος μίλησε μετά τη συμφωνία των ηγετών της ΕΕ να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία με δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και όχι από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών αποδείχθηκαν ανυπέρβλητες.

Ο Μακρόν τόνισε ότι η ΕΕ δεν μπορεί να στερηθεί μια απευθείας γραμμή επικοινωνίας με τη Μόσχα, εφόσον η κυβέρνηση Τραμπ διατηρεί δίαυλο επαφής, επισημαίνοντας ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένεται να έχουν συνομιλίες με Ρώσους διαπραγματευτές στο Μαϊάμι το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Η πλειονότητα των χωρών της ΕΕ, με εξαίρεση την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με τον Πούτιν μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο ίδιος ο Μακρόν είχε πάντως μια δίωρη τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ηγέτη τον Ιούλιο, την πρώτη έπειτα από τρία χρόνια, κατά την οποία ζήτησε κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο η επαφή αυτή να έχει κάποιο εμφανές αποτέλεσμα στην εξέλιξη του πολέμου.

Σύμφωνα με τον Γάλλο Πρόεδρο, η ΕΕ έχει συμφέρον να βρει το κατάλληλο πλαίσιο για την επανέναρξη συνομιλιών με τη Ρωσία, διαφορετικά οι ηγέτες της κινδυνεύουν να καταλήξουν «να μιλούν μεταξύ τους και με διαπραγματευτές που μόνοι τους θα συνομιλούν με τους Ρώσους».