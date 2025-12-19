ΟΗΕ: Δεν υπάρχει πλέον λιμός στη Γάζα αλλά η επισιτιστική ανασφάλεια παραμένει

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Γάζα πείνα λιμός
Δεν υπάρχει πλέον λιμός στη Γάζα αλλά το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στον θύλακα είναι αντιμέτωπο με υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας, δήλωσε σήμερα ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.

«Μετά την κήρυξη κατάπαυσης πυρός στις 10 Οκτωβρίου 2025, η τελευταία ανάλυση IPC υποδηλώνει αξιοσημείωτη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και της διατροφής», όπως αναλύει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Κατάταξης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που εδρεύει στη Ρώμη.

Ωστόσο, η πλειονότητα του πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζει να αντιμετωπίζει «υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας» και η κατάσταση παραμένει «κρίσιμη» παρά τη «βελτιωμένη πρόσβαση» για τις διανομές ανθρωπιστικών και εμπορικών προμηθειών και τροφίμων.

«Ολόκληρη η Λωρίδα της Γάζας έχει κατηγοριοποιηθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (φάση 4 του IPC) έως τα μέσα Απριλίου του 2026. Καμία περιοχή δεν έχει κατηγοριοποιηθεί σε κατάσταση λιμού (φάση 5 του IPC)», διευκρίνισε ο οργανισμός αυτός.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του IPC για την περίοδο 1 Δεκεμβρίου-15 Απριλίου 2016, «η κατάσταση αναμένεται να παραμείνει σοβαρή, με περίπου 1,6 εκατ. ανθρώπους να συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια σε επίπεδο ‘κρίσης’ ή και σε χειρότερο (φάση 3 ή υψηλότερη του IPC)».

«Ο λιμός στη Γάζα συνεχίζει να ανέρχεται σε φοβερά επίπεδα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν», κατήγγειλε από την πλευρά της η οργάνωση Oxfam France.

«Το Ισραήλ επιτρέπει πολύ λίγη βοήθεια να εισέλθει και συνεχίζει να μπλοκάρει ενεργά τα αιτήματα δεκάδων αναγνωρισμένων ανθρωπιστικών οργανώσεων», δήλωσε η ΜΚΟ σε ανακοίνωση.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

