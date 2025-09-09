Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια: Η στιγμή των 5,2 Ρίχτερ στη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά την ήττα της Εθνικής

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, στον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στα Νέα Στύρα Ευβοίας και τον Σχοινιά Αττικής. Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Την ίδια ώρα, στην αίθουσα Τύπου, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μιλούσε μετά το ματς με τη Δανία, όπου η Εθνική γνώρισε βαριά ήττα με 0-3. Στο βίντεο που καταγράφηκε τη στιγμή του σεισμού, ο ομοσπονδιακός τεχνικός φαίνεται να μένει αποσβολωμένος καθώς αντιλαμβάνεται τη δόνηση, διακόπτοντας για λίγα δευτερόλεπτα τη ροή της συνέντευξης.

