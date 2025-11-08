Γιάννης Αντετοκούνμπο: Νικηφόρα πρεμιέρα των Μπακς στο NBA Cup

Με το… δεξί ξεκίνησαν οι Μιλγουόκι Μπακς την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου τους στο NBA Cup. Τα «ελάφια» επιβλήθηκαν 126-110 των Σικάγο Μπουλς στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι σε ακόμη ένα παιχνίδι εξαιρετικός και να φτάνει «μια ανάσα» από το τριπλ νταμπλ φίγκιουρ.

Συγκεκριμένα, ο “Greek Freak” βρέθηκε στο παρκέ για 37 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα και τελείωσε τον αγώνα με 41 πόντους (15/29 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/11 βολές), 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, ενώ υπέπεσε σε 4 λάθη. Τον “Giannis” ακολούθησαν σε απόδοση ο Μάιλς Τέρνερ που σημείωσε 23 πόντους και ο Ράιαν Ρόλινς που πέτυχε 20, Κόουλ Άντονι και Κάιλ Κούζμα πρόσθεσαν από 11 πόντους έκαστος, ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Στο «στρατόπεδο» των «ταύρων», πέντε παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων με κορυφαίο τον Μάτας Μπουζέλις που πέτυχε 20, ενώ ο Τζος Γκίντεϊ πλησίασε το τριπλ νταμπλ, καθώς είχε απολογισμό 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 14 ασίστ.

Στο μεταξύ, η τριάδα Χάρισον Μπαρνς (24 πόντοι), Βίκτορ Γουεμπανιάμα (22π.) και Τζούλιαν Σαμπάνι (22π.) οδήγησε τους Σπερς στη νίκη 121-110 επί των Χιούστον Ρόκετς στο Σαν Αντόνιο. Ο Ντέβιν Βασέλ με 15 πόντους και ο Στεφόν Κασλ με 14 πόντους και 13 ασίστ βοήθησαν σημαντικά τα «σπιρούνια» να ξεκινήσουν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στο NBA Cup, την ώρα που οι Αλπερέν Σενγκούν με 25 πόντους και Κέβιν Ντουράντ με 24 ήταν οι καλύτεροι σε απόδοση για τους Ρόκετς.

Τέλος, οι Νάγκετς πανηγύρισαν την πρώτη νίκη τους στο NBA Cup, επικρατώντας στο Ντένβερ με 129-104 των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, που αγωνίστηκαν χωρίς τον ασθενή Στεφ Κάρι. Κορυφαίος των γηπεδούχων ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς που σημείωσε 26 πόντους, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, μένοντας ένα ριμπάουντ και μια ασίστ μακριά από το έκτο τριπλ νταμπλ του στη σεζόν, ενώ ο Τζαμάλ Μάρεϊ πρόσθεσε 23 πόντους με 5/7 τρίποντα.

