Αχαΐα: Μαθητής έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα σε σχολείο – Μεταφέρθηκε με σπασμούς στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε σε σχολείο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν μαθητής Γυμνασίου κατέρρευσε έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας pelop.gr, ο μαθητής εντοπίστηκε στο προαύλιο του σχολείου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, εμφανίζοντας σπασμούς και δυσκολία στην αναπνοή.

Στο σχολείο επικράτησε πανικός, όμως οι εκπαιδευτικοί αντέδρασαν άμεσα, ειδοποιώντας το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και μετέφερε τον ανήλικο, συνοδεία εκπαιδευτικού, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Εκεί, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και παρέμεινε υπό παρακολούθηση, με την κατάσταση της υγείας του να σταθεροποιείται.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε αμέσως και έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Από τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης, προκύπτει ότι ο μαθητής είχε κάνει χρήση κάνναβης εντός του σχολείου, γεγονός που προκάλεσε τα έντονα συμπτώματα. Οι αρχές εξετάζουν πώς προμηθεύτηκε την ουσία και αν εμπλέκονται άλλα πρόσωπα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο στους γονείς όσο και στην εκπαιδευτική κοινότητα, που ζητούν αυστηρότερα μέτρα πρόληψης και ελέγχου. Παράλληλα, εκπαιδευτικοί και τοπικοί φορείς υπογραμμίζουν την ανάγκη για προγράμματα ενημέρωσης και ψυχολογικής υποστήριξης στους μαθητές.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας συνεχίζει την προανάκριση, με καταθέσεις να λαμβάνονται από μαθητές και καθηγητές, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή της Δίωξης Ναρκωτικών.