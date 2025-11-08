Πλημμύρες στη Σικελία: Χείμαρροι παρέσυραν αμάξια – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

Σαρωτικές καταιγίδες έχουν προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες και έχουν μετατρέψει ένα ιταλικό τουριστικό θέρετρο σε λίμνη. Τα πλάνα από τις Συρακούσες της Σικελίας, είναι συγκλονιστικά.

Τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μοτοσικλέτες σχεδόν πλήρως βυθισμένες κάτω από τα νερά της πλημμύρας και αυτοκίνητα να προσπαθούν να κινηθούν αργά με τα φλας να αναβοσβήνουν.

Κόκκινα και άσπρα τραπέζια και καρέκλες παρασύρονται από τα ορμητικά νερά εκεί που κάποτε υπήρχαν δρόμοι.


Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία ItaliaMeteo εξέδωσε προειδοποίηση για μέτριες βροχοπτώσεις και καταιγίδες για τις επόμενες ημέρες.

Οι τελευταίες κακές καιρικές συνθήκες στη Σικελία έρχονται μετά από παρόμοιες ξαφνικές πλημμύρες την 1η Οκτωβρίου που έπληξαν τις πόλεις Αγκριτζέντο και Σαν Λεόνε, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους.

Εν τω μεταξύ, η Ισπανία πλήττεται επίσης από μια γιγαντιαία καταιγίδα, με πλημμύρες να αφήνουν τουρίστες εγκλωβισμένους στα αεροδρόμια.

