Γκραν Κάνιον: Σκοτώθηκε 65χρονος – Γλίστρησε και έπεσε από ύψος 47 μέτρων

Ένας 65χρονος άνδρας πέθανε αφού έπεσε από ύψος 47 μέτρων από τη δυτική πλευρά του Γκραν Κάνιον.

Το τμήμα Έρευνας και Διάσωσης του γραφείου του σερίφη της κομητείας Μοχάβε ανέσυρε τη σορό του άνδρα την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου. Οι αξιωματούχοι ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι ο άνδρας γλίστρησε και έπεσε από την άκρη.

Το σώμα του άνδρα εντοπίστηκε κοντά στο Guano Point.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Φυλής Hualapai, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Έθνους Hualapai και η Ασφάλεια του Δυτικού Γκραντ Κάνιον συνέβαλαν επίσης στη διάσωση. Τα πληρώματα χρησιμοποίησαν σχοινιά για να τραβήξουν το σώμα του άνδρα από το φαράγγι.