Γκραν Κάνιον: Σκοτώθηκε 65χρονος – Γλίστρησε και έπεσε από ύψος 47 μέτρων

Enikos Newsroom

διεθνή

Γκραν Κάνυον

Ένας 65χρονος άνδρας πέθανε αφού έπεσε από ύψος 47 μέτρων από τη δυτική πλευρά του Γκραν Κάνιον.

Το τμήμα Έρευνας και Διάσωσης του γραφείου του σερίφη της κομητείας Μοχάβε ανέσυρε τη σορό του άνδρα την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου. Οι αξιωματούχοι ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι ο άνδρας γλίστρησε και έπεσε από την άκρη.

Το σώμα του άνδρα εντοπίστηκε κοντά στο Guano Point.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Φυλής Hualapai, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Έθνους Hualapai και η Ασφάλεια του Δυτικού Γκραντ Κάνιον συνέβαλαν επίσης στη διάσωση. Τα πληρώματα χρησιμοποίησαν σχοινιά για να τραβήξουν το σώμα του άνδρα από το φαράγγι.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 σημάδια ότι μπορεί να έχετε χοληστερίνη και πρέπει να κάνετε λιπιδαιμικό έλεγχο

Γυναίκα με σπάνια πάθηση εκκρίνει γάλα από τις μασχάλες – Πού το αποδίδουν οι επιστήμονες; (ΦΩΤΟ)

ΟΟΣΑ: Σε υψηλά επίπεδα οι ροές ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα – Τα τελευταία στοιχεία

Επίδομα θέρμανσης: Από Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων – Σε 3 δόσεις η πληρωμή του

Πώς οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να βοηθήσουν στην αναζήτηση υπεραγωγών σε θερμοκρασία δωματίου

Προσοχή: Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης που βρίσκονται σε αυτήν τη λίστα
περισσότερα
11:17 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Πλημμύρες στη Σικελία: Χείμαρροι παρέσυραν αμάξια – Δείτε βίντεο

Σαρωτικές καταιγίδες έχουν προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες και έχουν μετατρέψει ένα ιταλικό τουρ...
09:27 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Η 32χρονη καθαρίστρια δέχθηκε θανάσιμο πυροβολισμό στο κεφάλι, όταν πήγε σε λάθος σπίτι, μαζί ...
08:54 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ: «Δημόσιο κόλπο» το ένταλμα σύλληψης από την Τουρκία κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου για γενοκτονία

Η Τουρκία έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για φερόμενη γενοκτονία εναντίον του Ισραηλινού πρωθ...
08:16 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Ανεμοστρόβιλος σάρωσε χωριό στη Βραζιλία – 5 νεκροί και 130 τραυματίες – Βίντεο

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν την Παρασκευή, από ανεμοστρόβ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα