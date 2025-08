ΗΠΑ: Μαίνεται εδώ κι ένα μήνα η καταστροφική πυρκαγιά στο Γκραν Κάνιον – Χιλιάδες στρέμματα βλάστησης καμένα – ΒΙΝΤΕΟ

Ανεξέλεγκτη επί ένα μήνα μαίνεται η πυρκαγιά στο Γκραντ Κάνιον στις ΗΠΑ, από τα γνωστότερα στον κόσμο φυσικά πάρκα της αμερικανικής Δύσης, που έχει κάνει στάχτη σχεδόν 500.000 στρέμματα με βλάστηση και ανάγκασε τις αρχές να κλείσουν το τουριστικό βόρειο τμήμα του.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε σε εξαιτίας κεραυνού την 4η Ιουλίου –ημέρα της εθνικής εορτής των ΗΠΑ–, μάχονται μέρα και νύχτα, στο έδαφος και από αέρος, πάνω από χίλιοι πυροσβέστες.

‘MEGAFIRE’: Grand Canyon’s Dragon Bravo Fire has now exploded across more than 100,000 acres pic.twitter.com/F3dZdF4w6F

«Παρά το πολύ χαμηλό επίπεδο υγρασίας 4%, (πυροσβέστες) κατάφεραν να ελέγξουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς», καθησύχασε χθες Δευτέρα σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του πυροσβεστικού σώματος στην πολιτεία Αριζόνα (νοτιοδυτικά).

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο κυβερνητικό ιστότοπο InciWeb, που παρακολουθεί την πορεία των πυρκαγιών σ’ όλη τη χώρα, η «Dragon Bravo Fire», που χαρακτηρίζεται πελώρια, δεν έχει περιοριστεί παρά κατά 13% κι υπάρχει κίνδυνος να εξαπλωθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, εξαιτίας του εξαιρετικά ξηρού και ζεστού καιρού στην Αριζόνα.

Είναι ήδη μακράν η χειρότερη πυρκαγιά της χρονιάς στις ΗΠΑ, καθώς μετέτρεψε πάνω από 497.000 στρέμματα με βλάστηση σε αποκαΐδια μέχρι τη Δευτέρα (4/8).

The Dragon Bravo fire on the N Rim of the Grand Canyon. Started by lightning strike on July 4. Moved so fast some rangers, employees lost everything. Largest wildfire in the US now. Taken from Mather Point. Heartbroken. pic.twitter.com/iVMkiGnohl

— Candice (@Candice_AZ) August 2, 2025