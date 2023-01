Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η επική δήλωση μετά το ρεκόρ καριέρας με 55 πόντους

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του στο ΝΒΑ και οδήγησε το Μιλγουόκι στη νίκη με 123-113 επί των Ουίζαρντς. Ο Έλληνας σούπερ σταρ, ο οποίος σημείωσε 55 πόντους, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ και ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του αγώνα, δήλωσε πως θέλει οι άλλοι να πιστεύουν πως το παιχνίδι του είναι βαρετό:

«Προσπαθώ να είμαι συνεπής. Κάθε βράδυ θα υπάρχει κάποιος που θα είναι σπουδαίος, γιατί υπάρχουν σπουδαίοι παίκτες στη λίγκα. Αλλά κάποιοι είναι συγκλονιστικοί πάντα. Ο ΛεΜπρόν είναι έτσι από το 2003 και έχουμε 2023. Θέλω κι εγώ να είμαι ένας από αυτούς τους τύπους, όχι από εκείνους που μπορεί να κάνουν μια καλή εμφάνιση και μετά να μην τους ακούσεις ξανά για τους επόμενους 2-3 μήνες», δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και συμπλήρωσε:

Giannis’ 143 points in the last 3 games is a Bucks franchise record passing Flynn Robinson’s 129 points from 1969.

55 PTS | 10 REB | 7 AST | 2 STL | 61 FG% pic.twitter.com/4Qh4s8QXck

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 4, 2023