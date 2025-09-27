Εργκίν Αταμάν: «Ίσως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να παίξει στον Παναθηναϊκό»

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Εργκίν Αταμάν,Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Εργκίν Αταμάν, μίλησε στην ιστοσελίδα «S Sport» της πατρίδας του και αφού εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον οποίο χαρακτήρισε τον κορυφαίο παίκτη στο NBA, άφησε ένα «παράθυρο» σχετικά με την πιθανότητα ν’ αγωνισθεί στον Παναθηναϊκό.

Σημειώνεται, ότι οι δηλώσεις του Τούρκου προπονητή του Παναθηναϊκού, έγιναν μόλις λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη του Giannis, ο οποίος είπε ότι θα παίξει σίγουρα στην Ευρώπη, ενώ η σύζυγος του, Μαράϊα, προτιμά την Αθήνα.

«Ο Γιάννης είναι ο αγαπημένος μου, ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης στο NBA. Όταν τον παρακολουθείς, σκέφτεσαι: Πώς θα σταματήσουμε αυτό το παιχνίδι; Παίζει γκαρντ, μπορεί να τρέξει σε ανοιχτό γήπεδο, να “χτυπήσει” μέσα στο “ζωγραφιστό”. Μπορεί να σκοράρει από οπουδήποτε, παίζει άμυνα. Είναι ένας παίκτης που θαυμάζω πολύ. Δεν ξέρω εάν οι συνθήκες θα μας οδηγήσουν ποτέ μαζί. Ο ίδιος ο Γιάννης έχει δηλώσει: “Θέλω να παίξω στην Ευρώπη μια ημέρα”. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το έχει δει κι αυτός αυτό. Ήθελε να υπογράψει τον Γιόκιτς, αλλά ίσως ο Γιάννης παίξει για τον Παναθηναϊκό στο μέλλον» ανέφερε ο Αταμάν.

13:46 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Ουσμάν Ντεμπελέ: «Όλοι μαζί παίζουμε άμυνα και επίθεση»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γαλλικό περιοδικό «France Football», ο νικητής της «Χρυσής Μπ...
04:33 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Bundesliga: Εύκολα το «5 στα 5» η Μπάγερν με ρεκόρ Χάρι Κέιν – 4-0 την Βέρντερ Βρέμης

Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 4-0 τη Βέρντερ Βρέμης στην «Allianz Arena» και συνεχίζει αήττητη σ...
01:35 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Μπενφίκα – Ζιλ Βιθέντε 2-1: Ο Βαγγέλης Παυλίδης… καθάρισε σε 8 λεπτά και αποθεώθηκε – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε ακόμα μία σπουδαία εμφάνιση, οδηγώντας την Μπενφίκα σε πολύτιμη νίκη...
01:05 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Μπαρτζώκας: «Ευχαριστώ τους προέδρους για την άμεση βοήθεια στο playmaking»

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του Super Cup, επικρατώντας της Κ...
