Εργκίν Αταμάν: «Ίσως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να παίξει στον Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν, μίλησε στην ιστοσελίδα «S Sport» της πατρίδας του και αφού εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον οποίο χαρακτήρισε τον κορυφαίο παίκτη στο NBA, άφησε ένα «παράθυρο» σχετικά με την πιθανότητα ν’ αγωνισθεί στον Παναθηναϊκό.

Σημειώνεται, ότι οι δηλώσεις του Τούρκου προπονητή του Παναθηναϊκού, έγιναν μόλις λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη του Giannis, ο οποίος είπε ότι θα παίξει σίγουρα στην Ευρώπη, ενώ η σύζυγος του, Μαράϊα, προτιμά την Αθήνα.

«Ο Γιάννης είναι ο αγαπημένος μου, ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης στο NBA. Όταν τον παρακολουθείς, σκέφτεσαι: Πώς θα σταματήσουμε αυτό το παιχνίδι; Παίζει γκαρντ, μπορεί να τρέξει σε ανοιχτό γήπεδο, να “χτυπήσει” μέσα στο “ζωγραφιστό”. Μπορεί να σκοράρει από οπουδήποτε, παίζει άμυνα. Είναι ένας παίκτης που θαυμάζω πολύ. Δεν ξέρω εάν οι συνθήκες θα μας οδηγήσουν ποτέ μαζί. Ο ίδιος ο Γιάννης έχει δηλώσει: “Θέλω να παίξω στην Ευρώπη μια ημέρα”. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το έχει δει κι αυτός αυτό. Ήθελε να υπογράψει τον Γιόκιτς, αλλά ίσως ο Γιάννης παίξει για τον Παναθηναϊκό στο μέλλον» ανέφερε ο Αταμάν.