Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο «εγκέφαλος» της συμμορίας που διακινούσε κάνναβη – Βρέθηκαν όπλα σε διαμέρισμα πάνω από παιδικό σταθμό

Βαρύ ποινικό παρελθόν έχει ο 39χρονος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης καλλιέργειας και διακίνησης ακατέργαστης κάνναβης, που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως διαπιστώθηκε, τα μέλη της οργάνωσης, είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης (modus operandi) κατά την οποία επέλεγαν απρόσιτα σημεία εγκατάστασης των καλλιεργειών, λάμβαναν μέτρα προφύλαξης και είχαν επαγγελματική υποδομή για την διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και παραγώγων αυτής, καθώς και κοκαΐνης, κεταμίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA) και ναρκωτικών δισκίων «ECSTASY», με σκοπό την αποκόμιση παράνομων εσόδων, που υπολογίζονται σε τουλάχιστον 8.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας η σπείρα δρούσε κυρίως σε Αττική και Αρκαδία, ενώ εκτός από τη μεγάλη ποσότητα κάνναβης (ένας τόνος και 161 κιλά) κατασχέθηκαν πιστόλια, ένα τουφέκι, πλαστά ευρώ, ενώ βρέθηκαν συνολικά 1.640 δενδρύλλια κάνναβης και πλήρως εξοπλισμένη φυτεία.

Οι έμπειροι αστυνομικοί του FBI, που μιλούν για καίριο χτύπημα στο καρτέλ ναρκωτικών, έφτασαν στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης έπειτα από πληροφορίες που περιήλθαν στη διάθεσή τους και ανέφεραν πως ένας 39χρονος Αλβανός, γνώριμος των αρχών, είχε φτιάξει μία συμμορία που παράγει και διακινεί μεγάλη ποσότητα κάνναβης και άλλων ναρκωτικών ουσιών.

Ο 39χρονος, ως αρχηγός, είχε αναλάβει –μεταξύ άλλων- τον συντονισμό των ενεργειών των μελών της οργάνωσης, την κάλυψη των αναγκών των καλλιεργειών, τη μεταφορά και τη διακίνηση των ναρκωτικών, την ανεύρεση των πελατών και την παραλαβή των κερδών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί μεταξύ άλλων- για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες κατά συναυτουργία και βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους.

Συγκεκριμένα, το 2012 είχε εισβάλει μαζί με άλλα άτομα σε σπίτι στα βόρεια προάστια της Αθήνας και κατά τη διαφυγή τους πυροβόλησαν σε βάρος αστυνομικών. Συγκεκριμένα, καθώς η οικογένεια, είχε προλάβει να καλέσει το 100, στο σημείο είχε σπεύσει περιπολικό. Έτσι όταν οι δράστες βγήκαν από το σπίτι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους αστυνομικούς και ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών. Οι κακοποιοί πρόλαβαν να διαφύγουν με το αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη του σπιτιού, όμως λίγο αργότερα ακολούθησε νέα ανταλλαγή πυροβολισμών με άλλο περιπολικό που τους καταδίωκε. Για άλλη μία φορά κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ το ΙΧ είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο . Για την υπόθεση είχε γίνει μία σύλληψη.

Στο πλαίσιο της εξάρθρωσης της εγκληματικής οργάνωσης, οι αστυνομικοί μετέβησαν στην περιοχή Πελετά Αρκαδίας, όπου εντόπισαν μέσα σε σάκους 1.640 δενδρύλλια κάνναβης. Τώρα, οι αστυνομικοί ψάχνουν να βρουν πού θα διοχέτευε το κύκλωμα τόσο μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως ένα μέρος θα έμενε στη χώρα, ενώ το άλλο θα πήγαινε σε χώρες της δυτικής Ευρώπης.

Με ποινικό παρελθόν είναι και ο υπαρχηγός του κυκλώματος, επίσης από την Αλβανία. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. , ο 36χρονος, επέβλεπε τη φυτεία, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά εργαλείων, υλικών, εφοδίων και τροφίμων, καθώς και την φύλαξη της φυτείας και την επιστασία των «εργατών» που βρίσκονταν εντός αυτής.

Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, ήταν επιφορτισμένα –κατά περίπτωση- κυρίως για την ανεύρεση του χώρου αποθήκευσης και φύλαξης των ναρκωτικών (καβάτζα) και μέρους των χρημάτων, την ασφαλή μετακίνηση του αρχηγού της οργάνωσης, καθώς και την απόκρυψη των τηλεφωνικών συσκευών για την επικοινωνία των μελών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η οργάνωση είχε στήσει «γραφείο» πάνω από παιδικό σταθμό στο Κερατσίνι και μάλιστα μέσα στον χώρο βρέθηκαν όπλα.

Συγκεκριμένα, στο διαμέρισμα που πραγματοποιήθηκε έφοδος των αστυνομικών, εντοπίστηκαν ναρκωτικά, ένα καλάσνικοφ με δυο γεμιστήρες, μια γεμιστήρα πιστολιού, μια χειροβομβίδα αμυντικού τόπου με τον πυροδοτικό μηχανισμού της και πολλά φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.