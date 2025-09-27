Ρωσία: Στους 25 νεκρούς ο απολογισμός από την κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ

Ο απολογισμός από τις θανατηφόρες δηλητηριάσεις που αποδίδονται στην κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ από τις αρχές Σεπτεμβρίου, στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία, ξεπέρασε τους 25 νεκρούς, έγινε σήμερα γνωστό από τις τοπικές αρχές.

«Η νεκροψία νεκροτομή που διενεργήθηκε σε έξι ανθρώπους που είχαν πεθάνει», οι οποίοι είχαν εντοπιστεί το διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Βολοσόβσκι, «αποκάλυψε αυξημένα ή θανατηφόρα επίπεδα μεθανόλης», ανακοίνωσε η Επιτροπή Έρευνας, που αναλαμβάνει τις σημαντικότερες έρευνες στη χώρα.

Χθες, είχε ήδη κάνει λόγο για 19 νεκρούς στην περιοχή Σλαντσέβσκι.

Τρεις ύποπτοι έχουν συλληφθεί και αναμένεται να δικαστούν, σύμφωνα με τους ερευνητές, που ανακοίνωσαν χθες τη σύλληψη ενός 60χρονου και ενός 70χρονου, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για την πώληση αυτού του νοθευμένου αλκοόλ στα θύματα.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

