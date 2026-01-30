Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Νιγηριανός σέντερ Ομορούγι για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ

  • Ο Κλίφορντ Ομορούγι αφίχθηκε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πέμπτης (29/1) για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στον ΠΑΟΚ.
  • Ο Νιγηριανός σέντερ θα περάσει την Παρασκευή (30/01) τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προτού ενταχθεί κι επίσημα στην ομάδα.
  • Τον Ομορούγι υποδέχτηκαν ο general manager Νίκος Μπουντούρης και ο team manager Μιχάλης Γιαννακίδης, ενώ η ΚΑΕ έκανε την ανάρτηση για την άφιξη σε ασπρόμαυρο χρώμα λόγω πένθους.
Στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στον ΠΑΟΚ αφίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (29/1) ο Κλίφορντ Ομορούγι.

Όπως ανέφερε ο Δικέφαλος του Βορρά, ο Νιγηριανός σέντερ θα περάσει την Παρασκευή (30/01) τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες διαδικασίες προκειμένου να ενταχθεί κι επίσημα στην ομάδα.

Τον Ομορούγι υποδέχτηκαν ο general manager της ομάδας Νίκoς Μπουντούρης και ο team manager του τμήματος, Μιχάλης Γιαννακίδης.

Να σημειωθεί πως η ανάρτηση της ΚΑΕ για την άφιξη του παίκτη έγινε σε ασπρόμαυρο χρώμα λόγω πένθους για τους επτά νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ στο τραγικό δυστήχημα στη Ρουμανία.

02:38 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

