Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Νιγηριανός σέντερ Ομορούγι για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ

Στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στον ΠΑΟΚ αφίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (29/1) ο Κλίφορντ Ομορούγι.

Όπως ανέφερε ο Δικέφαλος του Βορρά, ο Νιγηριανός σέντερ θα περάσει την Παρασκευή (30/01) τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες διαδικασίες προκειμένου να ενταχθεί κι επίσημα στην ομάδα.

Τον Ομορούγι υποδέχτηκαν ο general manager της ομάδας Νίκoς Μπουντούρης και ο team manager του τμήματος, Μιχάλης Γιαννακίδης.

Να σημειωθεί πως η ανάρτηση της ΚΑΕ για την άφιξη του παίκτη έγινε σε ασπρόμαυρο χρώμα λόγω πένθους για τους επτά νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ στο τραγικό δυστήχημα στη Ρουμανία.